Pourquoi Rosie O’Donnell dit qu’elle ne pourrait plus jamais refaire un talk-show de jour

Lorsque The Rosie O’Donnell Show a été diffusé de 1996 à 2002, O’Donnell a dominé la conversation de jour. Elle était responsable de faire de Tickle Me Elmo un phénomène simplement en le recommandant dans son émission. Depuis qu’elle a organisé sa propre émission, O’Donnell a fait des passages sur The View et la courte durée Rosie Show sur OWN.

O’Donnell n’a aucun regret, mais elle dit également qu’elle ne recommencerait pas. O’Donnell a parlé avec Marc Maron sur son podcast WTF le 20 avril et a partagé ses souvenirs de The Rosie O’Donnell Show, et pourquoi elle est trop vieille pour un talk-show maintenant.

«The Rosie O’Donnell Show» était un jeu de jeune femme

O’Donnell a eu 58 ans le 21 mars. Elle se souvient avoir commencé The Rosie O’Donnell Show en tant qu’idéaliste relativement fraîche, même si elle était déjà bien établie dans sa carrière à ce moment-là.

“Je ne sais pas si je pourrais le faire maintenant à 58 ans”, a déclaré O’Donnell à Maron. «J’avais la trentaine. J’avais 34 ans quand je l’ai fait. Je pense que j’avais une vision du monde différente de la mienne. »

Rosie O’Donnell ne pouvait plus se frayer un chemin à travers une interview

O’Donnell a également été invitée à des talk-shows tout au long de sa vie, alors elle connaît l’exercice. Dans les années 90, elle pouvait se frayer un chemin à travers une histoire en conserve, mais maintenant elle n’a pas le temps pour ça.

Toutes ces conneries d’aspirations que nous traversons pour être sur des talk-shows et toute la partie qui fait semblant, je ne serais plus en mesure de le faire je pense. La fausse connerie, quelqu’un qui était sur Letterman la veille ou Kelly Ripa la veille et qui avait la même histoire. Vous vous sentez mal d’être le gars qui doit raconter l’histoire pour la quatrième fois. Je sais ce que c’est que d’aller faire la presse pour un film, donc vous vous sentez désolé pour eux, mais vous avez également l’impression que je viens d’entendre cette chose exacte. Rosie O’Donnell sur le podcast WTF avec Marc Maron, 20/04/2020

Rosie O’Donnell essaierait de sortir du scénario de son talk-show

Les talk-shows font toujours une pré-entrevue avec les invités afin qu’ils puissent préparer l’hôte à poser les questions pour lesquelles le talent a les meilleures histoires. Ayant été des deux côtés, O’Donnell jetait parfois le pré-entretien.

“Parfois, je ne regardais pas les notes”, a déclaré O’Donnell. “Je ne regarderais pas les questions. Je voudrais simplement voir où cela va. Ensuite, les producteurs disent: «Vous n’avez pas posé la question numéro deux!» Je sais. J’essayais de le rendre réel. “

2020 est une question de connexion aux médias sociaux

O’Donnell veut toujours héberger sous une forme ou une autre. Ce ne serait plus le talk-show quotidien. Maintenant, les apparitions sur les réseaux sociaux comme les podcasts et une collecte de fonds à laquelle elle a participé pour The Actors Fund, l’attirent.

“Nous avons collecté des fonds en une seule soirée comme celle-ci”, a déclaré O’Donnell. “Je trouve que sur ce format, vous êtes beaucoup plus libre et vous êtes beaucoup plus à même de toucher les gens à un niveau humain. C’est ce dont je pense que nous aurons besoin en tant que nation après cela. Je pense que c’est ce que les gens vont vouloir dans leur divertissement. “

En attendant, vous pouvez trouver O’Donnell sur Instagram Live tous les jours.

“Je fais un truc Instagram en direct comme ça tous les jours pendant 20 minutes”, a-t-elle déclaré. “C’est tellement facile et les gens semblent avoir un frisson de moi,” Salut Mindy. “J’ai l’impression d’être sur Romper Room. “Salut Mark.” Dites simplement bonjour aux gens. Ils posent parfois des questions. Tout le monde vous remercie d’avoir fait ça. Je pense que j’en ai plus besoin qu’eux. »