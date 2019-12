Pourquoi Ryan Reynolds a dit à Jimmy Fallon de «sortir le F-k de ma maison»

Ryan Reynolds a la solution parfaite pour les clients qui passent leur accueil en cette période des Fêtes.

Le mercredi "Le Late Show avec Jimmy Fallon", le frappeur et hôte de Hollywood Tomber sur a lancé une nouvelle publicité pour une nouvelle – et totalement fausse – ligne de bougies Yankee appelée «Sortez le F-k de ma maison».

La parodie de deux minutes met en scène Reynolds organisant une soirée festive avec Fallon et ses amis, mais après sept heures, personne ne semble rentrer à la maison, même après que Reynolds ait essayé toutes les astuces du livre – comme mentionner l'heure, exagérer un bâillement, et faisant semblant de quitter son propre parti.

"Eh bien, je suppose que je devrais y aller car il est si tard. Attends! Je vis ici!" Reynolds feint la surprise.

Un narrateur est alors entendu annonçant l'arrivée de la dernière bougie parfumée, sûre de contribuer à une telle situation, alors que Reynolds l'allume et que les invités sont consumés par l'odeur rebutante.

"Quelle est cette odeur," demande Fallon, alors que Reynolds répond avec effronterie, "Tu veux dire l'esprit des Fêtes?"

"Non, ça sent les ordures chaudes, comme les ordures de micro-ondes de quelqu'un", s'exclame Fallon, alors que les invités – horrifiés par la puanteur – commencent à partir un par un.

Le narrateur explique que la bougie est disponible dans une variété de parfums, y compris "Old Shrimp", "Sweaty Crocs", "Hot Broccoli in a Ziploc Bag", "Egg Fart" et "New Jersey". Fallon est le dernier à sortir, disant qu'il se dirigeait vers l'hôpital, alors que Reynolds relançait ses pieds pour se détendre, mais baillait bientôt de l'arôme de la bougie.

