Pourquoi Salma Hayek a déversé de l’eau sur les coulisses d’Eminem aux Oscars

Salma Hayek jeté un verre d’eau sur Eminem aux Oscars … mais seulement parce qu’elle était si dure avec Stanning.

L’actrice a révélé sur Instagram qu’elle avait accidentellement trempé le rappeur dans les coulisses de la cérémonie de dimanche, après l’avoir rencontré après sa performance surprise.

“Sur ces photos, cela pourrait ressembler à @Eminem et je suis les meilleurs amis”, a commencé Salma à propos de la photo (qui ressemblait vraiment plus à Eminem était un cerf et elle était aux phares), “mais ce qui s’est réellement passé, c’est quand il marchait hors de la scène et je me préparais à marcher sur scène, j’ai été tellement choqué de le voir que j’ai renversé de l’eau sur lui. “

“Si vous examinez nos visages, j’ai l’air mortifié et il a l’air terrifié par moi – Alors que j’essayais de l’essuyer, je l’ai étreint impulsivement et j’ai dit ‘Ravi de vous rencontrer Eminem – Je suis un ÉNORME fan!’ parce que je suis!”

La star de “Like A Boss” a avoué qu’elle était “tellement déçue que je me suis ridiculisé devant lui” … mais elle a ensuite lu un article de Rolling Stone (qui était une reprise d’un Variété interview) qui lui a remonté le moral.

“Eminem tu es le plus grand !!!” conclut-elle.

Dans l’interview, Eminem a expliqué sa performance inopinée de “Lose Yourself”, 17 ans après que le hit fracassant de l’OST “8 Mile” lui a valu l’Oscar de la meilleure chanson originale … qui, dans la nuit, semblait certainement attraper beaucoup du public – et même des médias sociaux – par surprise.

“Je pensais peut-être que je n’avais pas eu l’occasion de le faire à l’époque, peut-être que ce serait cool”, a-t-il déclaré, ajoutant que depuis qu’il venait de le jouer au Grammy quelques semaines avant, il ne l’avait pas fait. Je pense que c’était une bonne idée à l’époque – en plus, il n’avait aucune idée qu’il allait gagner. Il a également nié avoir refusé de jouer car il a refusé de faire une version censurée, soulignant que la chanson est en fait l’une de ses plus propres et les plus grossières.

Au lieu d’y assister, il a rappelé: “Je pense que j’étais à la maison avec ma fille – et je ne l’ai pas regardé non plus. À ce moment-là, Hailie devait être à l’école tôt le matin, donc [I was sleeping]. “

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait sa vedette tardive aux Oscars, il s’est arrêté tout de suite quand il a répondu: “Absolument – je dois embrasser Salma Hayek!”

