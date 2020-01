Pourquoi Salma Hayek a refusé ‘Selena’ et ce qu’elle pense vraiment de la performance de Jennifer Lopez dans le film

Salma Hayek a partagé cette semaine que dans les années 1990, on lui avait offert le rôle principal de Selena, le film basé sur la vie de la superstar de Tejano, née au Texas, Selena Quintanilla. Elle a expliqué pourquoi elle avait refusé et était honnête à propos de ce qu’elle pensait de la future star du film, Jennifer Lopez.

Découvrez ce que Hayek avait à dire, ainsi que ce sur quoi elle travaille actuellement.

Le dernier rôle de Hayek

Le nouveau film de l’actrice, Like A Boss, qui vient d’ouvrir ce mois-ci, envoie le message de l’autonomisation des femmes, en particulier à Hollywood, qui, selon Hayek, est exactement ce dont on a besoin et au bon moment.

«Ce que je peux vous dire, c’est que beaucoup plus de femmes dirigent et agissent, écrivent et produisent. Et il y a beaucoup plus de films sur les femmes et pour les femmes parce que le public a été négligé », a récemment déclaré la star à Variety. «Nous sommes sur la bonne voie. Et nous n’allons pas nous arrêter. “

«Selena» n’était que le début pour Lopez

Mettant en vedette dans Selena était le coup de pouce dont Lopez avait besoin pour que sa carrière démarre. C’est ce rôle qui l’a amenée à s’emparer de rôles de film encore plus prestigieux, notamment The Wedding Planner, Maid in Manhattan et ses plus récents Hustlers.

Lopez a déclaré à Billboard en 2017, à l’occasion du vingtième anniversaire de la sortie du film, l’impact qu’elle avait eu sur Selena Quintanilla.

«Juste après avoir obtenu le rôle, je savais que je voyagerais à Corpus Christi et passerais du temps avec sa famille, mais cela n’allait pas durer quelques semaines, alors ils m’ont envoyé des tonnes de bandes à regarder. Je me suis assis sur mon canapé en les regardant pendant des jours et tout d’un coup, la bande s’est coupée sur moi. J’étais choqué.”

“Et je me suis dit:” C’est ce qui s’est passé. “Ce magnifique esprit magnifique, plein de joie et de musique et tellement de sentiments, était juste coupé au milieu de l’être. Cela m’a tellement affecté et m’a fait prendre conscience de l’importance de ce que je faisais. »

Salma Hayek sur le refus de la performance de «Selena» et Lopez dans le film

Salma Hayek s’est ouverte à Andy Cohen sur Watch What Happens Live à propos de se voir offrir le rôle-titre dans Selena et de le refuser.

Selena Quintanilla a été assassinée par le président de son fan club en 1995. Hayek a expliqué qu’elle avait refusé le rôle en raison du peu de temps après la mort de Quintanilla, le film était prévu.

“Oui”, a déclaré Hayek à Cohen. “Ils me l’ont offert comme une semaine après qu’elle [Selena Quintanilla] décédés. C’était un peu désagréable. Ils prévoyaient déjà de faire ce film. “

Cohen a demandé à l’actrice mexicaine de 53 ans si elle avait vu le film et ce qu’elle pensait de la performance de Lopez dans le rôle.

“Oui bien sûr. Je pense que Jennifer a fait un excellent travail. Je pense vraiment que c’était pour elle. »

