Pourquoi Sofia Richie n’apparaîtra pas pour suivre le rythme des Kardashians

Fans de Sofia Richie ne devrait pas être trop excité après sa brève apparition sur “L’incroyable famille Kardashian” l’automne dernier, car il semble que cela pourrait être une chose faite.

contrairement à Kanye West, qui est devenu une présence à la caméra plus fréquente sur la réalité de longue date grâce à son mariage avec Kim Kardashian, Scott Disick’s petite amie prévoit de se retirer intentionnellement d’apparaître dans la série. Scott continuera probablement en sa présence en tant que père de Kourtney’s les enfants.

C’est lors d’une apparition à l’inauguration du magasin Marcell Von Berlin à Los Angeles mardi que Sofia a largué la bombe sur ET, et elle a une raison très claire et précise pour laquelle la télé-réalité ne peut tout simplement pas faire partie de son CV en ce moment.

“Eh bien, parce que je veux jouer”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression que, pendant un certain temps, j’ai un peu retenu les choses parce que j’avais peur de l’échec, mais 2020 est [the year of] sans peur. Je vais faire des trucs de comédien très bientôt. “

En même temps, on ne sait pas exactement pourquoi Sofia estime qu’elle ne peut pas se lancer dans le théâtre et apparaître sur “KUWTK” en même temps. Cela n’a pas encore nui à la carrière de Kendall en tant que mannequin et actrice en plein essor. En fait, les modèles sont tous deux apparus dans “Ocean’s 8.” Et Kanye West continue d’être, eh bien, Kanye West.

Il est possible, cependant, que ce soit juste une question d’engagement de temps. Si elle veut vraiment se concentrer sur sa carrière d’actrice, se donner du temps pour filmer “KUWTK” pourrait être trop long pour les auditions et la disponibilité pour les projets.

La bonne nouvelle est que son temps sur le E! la série télé-réalité pourrait effectivement l’aider dans sa carrière naissante. “Les rôles que je lis en ce moment sont assez similaires à moi, donc ils sont faciles à jouer pour moi, et j’apprécie vraiment, vraiment”, a déclaré Sofia.

Cela signifie essentiellement que son apparition sur “KUWTK” a été une bonne formation car elle jouait également quelqu’un de très similaire à elle (nous l’espérons!) Et a eu le temps de devenir plus à l’aise devant une caméra.

Fille de Lionel Richie et sœur de la star de télé-réalité et actrice Nicole Richie, Sofia est certainement familière avec les projecteurs d’une famille célèbre. Mais elle est déterminée à tracer sa propre voie vers le succès.

“Je suis très différent de ma sœur et de mon père, donc j’ai l’impression d’avoir un peu navigué dans ma voie et ça a été génial pour moi”, a déclaré le mannequin. En plus de sa carrière de mannequin en plein essor, Sofia s’est développée dans le design de mode, développant une ligne de maillots de bain au cours de l’été et une gamme complète en coordination avec un détaillant britannique.

Elle n’a pas encore vraiment commencé sa carrière d’actrice, mais la jeune femme de 21 ans sait clairement ce qu’elle veut. Cela aide qu’elle arrive avec une base de fans et une certaine reconnaissance de nom. Mais surtout, c’est génial qu’elle suive sa passion.

“De grandes choses se produisent et je suis vraiment excitée à ce sujet”, a-t-elle déclaré à ET. En d’autres termes, restez à l’écoute pour voir quelle est la prochaine étape pour Sofia Richie … mais pas pour “Rester avec les Kardashian”.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Joyeux anniversaire, Sofia!

Instagram

Sofia Richie fête son 21e anniversaire en Italie