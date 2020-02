Pourquoi Sonny et Cher sont restés ensemble longtemps après avoir été heureux

Cher et Sonny Bono formaient l’un des couples les plus emblématiques du XXe siècle. Ils avaient une relation intéressante et compliquée.

Lorsque Cher a emménagé avec Sonny (elle avait 16 ans, il avait 27 ans), ils avaient une relation platonique. Mais, au fil du temps, des sentiments romantiques se sont développés, ainsi qu’un partenariat professionnel.

Sonny & Cher en 1965 | Chris Walter / WireImage

Ils se sont mariés et ont eu un enfant en 1969. Selon Biographie, Cher était heureux de laisser Sonny prendre les devants à la fois dans leur vie personnelle et dans leur carrière.

«J’ai eu un tel culte de héros de Sonny, longtemps après que nous soyons ensemble. Je pensais juste qu’il était génial », rapporte le site en 2010.

En 1971, le duo décroche une émission de télévision: The Sonny & Cher Comedy Hour. C’était une émission réussie qui a mis en évidence la relation du couple. Chaque épisode s’est terminé par une interprétation de «I Got You Babe».

Le début de la fin de Sonny et Cher

Bientôt, cependant, leur relation a empiré.

“Une femme, ou même cinq, ne lui suffisait pas”, cite la biographie de Cher à propos de son mari.

En 1972, Cher aurait dit à Sonny qu’elle avait vu un guitariste dans leur groupe. Malgré cela, ils sont restés mariés. Ils ne voulaient pas encore mettre fin à l’entité de “Sonny and Cher”. Ils ont commencé à voir différents partenaires, mais, légalement, ils étaient toujours mariés.

La biographie rapporte que Sonny a écrit ce journal le 21 août 1973: «Connie et moi vivons ensemble comme mari et femme. Mais ma femme publique est toujours Cher afin de maintenir tout ce que je veux en ce moment. C’est comme ça que ça doit être. ”

Cher a ensuite été cité en disant: «Nous avons eu une relation étrange. Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un le comprenne. “

Divorce entre Sonny et Cher

Alors qu’ils essayaient de garder les apparences pour le bien de leur carrière, Sonny finit par demander la séparation en 1974. Peu de temps après, Cher «demanda» le divorce. C’est là que les choses ont mal tourné.

Cher a découvert que Cher Enterprises, la société formée par son mari, était détenue à 95% par Sonny. Les 5% restants appartenaient à leur avocat.

De plus, Cher avait également signé un contrat spécifiant qu’elle ne pourrait accepter aucun emploi sans Sonny. Maintenant, elle voulait sortir. Les deux ont conclu un accord qui stipulait que Cher devait participer à plus d’un million de dollars d’événements / publicités avec son mari pour résilier son contrat.

Le divorce a été finalisé en 1975. Quelques jours plus tard, Cher a épousé Gregg Allman de The Allman Brothers Band.

Le couple divorcé a fait un dernier essai au Sonny and Cher Show, mais ce n’était tout simplement pas la même chose.

Il était évident qu’il y avait des sentiments durs partagés entre l’ancien couple – ils étaient connus pour se dénoncer mutuellement dans la presse. Mais quand Cher était en Late Night avec David Letterman en 1987, elle a dit: “Même si nous ne disons pas de bonnes choses les uns aux autres, cela ne veut rien dire. Je connais trop bien Sonny. »

À la mort de Sonny en 1998, Cher a lu une pièce touchante lors des funérailles de son ex-mari.

“Quand j’étais jeune, il y avait cette section dans Reader’s Digest intitulée” Le personnage le plus inoubliable que j’aie jamais rencontré. “Quel que soit mon âge, peu importe le nombre de personnes que je rencontre, cette personne sera toujours Son pour moi” .