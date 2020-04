Pourquoi sont-ils des «adolescents rebelles gâtés»

La décision de Meghan, de la duchesse de Sussex et du prince Harry de quitter la famille royale a été une grande étape pour le couple, mais une étape qu’ils jugeaient nécessaire étant donné le barrage constant de l’examen du public et des médias. Un expert royal estime cependant que le couple a agi comme des «adolescents rebelles gâtés» avec leur plan de sortie.

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | Chris Jackson / .

Ils ont remercié leurs followers avant de faire leur sortie définitive

Avant de quitter officiellement leurs fonctions royales, les Sussex ont utilisé leur compte Instagram pour partager leur gratitude pour le soutien qu’ils ont reçu au fil des ans.

«Alors que nous trouvons tous le rôle que nous devons jouer dans ce changement global et ce changement d’habitudes, nous concentrons ce nouveau chapitre pour comprendre comment nous pouvons le mieux contribuer», ont-ils écrit dans leur article. «Bien que vous ne puissiez pas nous voir ici, le travail continue.»

Ils ont poursuivi: «Merci à cette communauté – pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé pour le bien du monde. Nous sommes impatients de vous reconnecter bientôt. Tu as été génial! “

Un biographe royal blâme le couple pour son comportement

La biographe royale Angela Levin avait des opinions bien arrêtées sur

la façon dont le prince Harry semblait avoir changé et comment le comportement du couple

a été «égocentrique».

“Leur choix de priorités sent plus les adolescents gâtés que les adultes dans la trentaine et la fin de la trentaine”, a écrit Levin dans un article de Tatler. «Je vois un Harry qui est devenu aigre, calleux même et est évidemment stressé. Bien que je le reconnaisse à peine, je crois toujours qu’en interne, il se déchire pour quitter sa famille, son pays et ses relations militaires. »

“Peut-être qu’il s’en sort en se concentrant sur son ressentiment d’être prétendument mis à l’écart par sa famille”, a-t-elle noté.

Levin a comparé le prince Harry actuel à ce qu’il était lorsqu’elle l’a accompagné lors de ses recherches pour sa biographie en 2017. Le biographe l’a appelé “charismatique, intuitif et vif d’esprit mais aussi agité et troublé”.

Elle a ajouté: «Il est profondément triste mais vrai qu’à chaque semaine qui passe, le comportement de Harry et Meghan devient de plus en plus égocentrique.»

Levin a en outre expliqué qu’elle espérait que les Sussex seraient «gracieux et dignes» à leur sortie, mais au lieu de cela, ils ont démissionné et se sont installés à Los Angeles pendant une période très incertaine.

Le prince Harry n’a jamais voulu le style de vie des célébrités

Levin a partagé qu ‘«il aurait été inconcevable pour le Harry que j’ai rencontré de quitter un pays du Commonwealth et de s’éloigner encore plus de sa famille au milieu d’une crise émotionnelle, royale et nationale».

Alors que son père était positif pour le coronavirus et que sa grand-mère et son grand-père s’auto-isolaient au milieu de cette pandémie mondiale, le biographe a noté qu ‘«une énorme responsabilité repose désormais sur les épaules du prince William – un frère qu’il m’a dit qu’il avait« le devoir de soutenir »et» serait toujours là pour lui. »

Le biographe a également mis en lumière les réflexions précédentes du prince Harry sur le monde des célébrités, “quelque chose que Harry n’a jamais voulu”, a-t-elle partagé. “Il m’a dit:” Nous (William et Harry) ne voulons pas être juste un groupe de célébrités mais utiliser notre rôle pour de bon. “”

Oh, que les temps ont changé. Leur déménagement à Hollywood semble tout à fait un départ de sa position précédente sur les célébrités.