Pourquoi Sophie Turner a “ détesté ” Jonas Brothers en grandissant

Sophie Turner peut être marié à un Jonas Brother maintenant, mais elle n’était pas toujours fan de son mari maintenant Joe’s bande de garçon.

Tout en parlant avec Elle pour leur dernière couverture, l’actrice britannique de 24 ans a rappelé sa première impression de la chanteuse, 30 ans, admettant qu’elle et ses amis “détestaient” les Jonas Brothers en grandissant.

“Mes amis et moi n’étions pas fans de Jonas Brothers”, a expliqué Sophie. “Il y avait ce groupe au Royaume-Uni qui s’appelait Busted. Ils avaient un tube appelé ‘Year 3000.’ C’était incroyable, et nous étions d’énormes fans de Busted. Ensuite, les Jonas Brothers ont couvert la chanson et l’ont rendue massive. Et Busted a rompu. Nous pensions que tout était de la faute des Jonas Brothers. Nous les avons donc détestés. “

le “Jeu des trônes” Une ancienne a déclaré en 2016 qu’elle travaillait sur un film lorsqu’un producteur, qui était autrefois le voisin du JoBros, lui a suggéré de rencontrer Joe et qu’ils “s’entendraient vraiment”. Sophie a ensuite rencontré l’agent de Joe lors d’une réunion. “Je suis allée à une réunion et l’agent de Joe était dans la pièce”, se souvient-elle. “Et il était comme, ‘Tu me rappelles un de mes clients. Je parie que vous deux le réussiriez vraiment.'”

Les deux ne partiront pas pour leur premier rendez-vous avant la fin de l’année après que Joe, qui faisait une tournée au Royaume-Uni à l’époque, se soit glissé dans les DM de Sophie et lui ait demandé si elle voulait se rencontrer. Cependant, Sophie a admis qu’elle n’avait pas de grandes attentes.

“Je m’attendais à ce qu’il se présente avec la sécurité et tout. Je pensais: ‘Il va être une telle bite”, a-t-elle dit à Elle. “J’ai amené tous mes amis gars à venir avec moi pour le rencontrer, parce que dans le fond de mon esprit, je craignais toujours qu’il puisse être un poisson-chat – ou je ne sais pas quoi. Je voulais juste que mes amis gars avec moi. J’avais mes garçons de rugby. J’étais en sécurité. “

Alors que leur premier rendez-vous était dans ce qu’elle a décrit comme un “bar de merde local”, le couple est devenu “inséparable” après leur premier rendez-vous.

“Il n’a pas apporté de sécurité. Il a amené un ami, et ils ont bu aussi fort que nous tous”, se souvient Sophie. “Je me souviens que nous n’avons passé que quelques minutes sur la piste de danse, puis nous avons trouvé un espace loin dans le coin et nous avons juste parlé. Nous avons parlé pendant des heures, des heures et des heures.”

“Et je ne m’ennuyais pas. Ce n’était pas artificiel”, a-t-elle ajouté. “Ce n’était pas une petite conversation – c’était juste si facile. Et bientôt nous étions, comme, inséparables. Je suis parti en tournée avec lui.”

Sophie et Joe ont annoncé leur engagement en octobre 2017 et ont organisé non pas une, mais deux cérémonies de mariage. La paire premier marié en mai 2019 à Las Vegas suite aux Billboard Music Awards. Près de deux mois plus tard, Sophie et Joe noué à nouveau le nœud une cérémonie officielle en France.

“Avec Joe, j’ai toujours eu l’impression d’être celui qui frappait, comme au-dessus de ma ligue. Et je me sens toujours comme ça”, a déclaré Sophie à propos de Joe à Elle. “Il est si beau, talentueux, drôle, charismatique. J’ai vraiment de la chance d’être avec lui et d’avoir quelqu’un comme lui qui veut être avec moi et passer du temps avec moi.”

Pour en savoir plus sur l’interview de Sophie – y compris ses réflexions sur le fait d’être une “J Sister” pour Priyanka Chopra et Danielle Jonas, le mariage et la fin de “Game of Thrones” – cliquez ici.

