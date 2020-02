Pourquoi [SPOILER] Je ne peux pas être mort à cause de ce que le voyant a dit

La saison 6 de Vikings a laissé les fans complètement choqués et incrédules face à la perte d’un personnage principal. Lisez la suite pour savoir pourquoi un fils de Ragnar ne peut pas être mort à cause de quelque chose que le voyant lui a dit. Il y a des spoilers à venir pour les Vikings.

Un fils de Ragnar a-t-il vraiment été tué?

Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick et Alexander Ludwig | Joe Scarnici / . pour History Channel

Dans l’épisode 10 de la saison 6, Bjorn Ironside (Alexander Ludwig)

est poignardé par son frère, Ivar (Alex Høgh Andersen) lors de l’invasion de Rus

Scandinavie. Il n’y a aucun moyen que quelqu’un ait survécu à une blessure au couteau comme ça

et les gens sont vraiment soucieux du bien-être de Bjorn.

Cependant, plus de quelques fans sur Reddit pensent que cela pourrait

ont tous été dans la tête de Bjorn tout le temps. Il a peut-être essayé de

imaginez comment les choses se passeraient avant que la bataille ne se termine.

«Les plans les mieux préparés»

“Le titre” Les plans les mieux préparés “explique

épisode, un Reddit

a expliqué l’utilisateur. “La raison pour laquelle il semblait que tout le monde était en projection astrale

partout parce que la bataille n’a même pas commencé. Et si la majeure partie de l’épisode

Bjorn imagine-t-il différentes stratégies et différents scénarios basés sur les plans d’Ivar?

Il imagine différents scénarios et doit trouver le meilleur plan

vaincre les Rus et protéger son peuple et sa terre. »

Le commentaire du Voyant à Bjorn qui pourrait prouver qu’il est toujours vivant

* La bande-annonce officielle * Les dieux les réuniront-ils ou les déchireront-ils? Vikings revient le mercredi 4 décembre à 9 / 8c sur History. pic.twitter.com/rMXm8q0U7z

– #Vikings (@HistoryVikings) 7 octobre 2019

Après que Bjorn a repris sa place légitime en tant que roi de

Kattegat, il parle au Voyant (John Kavanagh) qui lui parle de son avenir et

ce qui va venir. “Personne n’oubliera jamais le nom de Bjorn Ironside, plus grand

que Ragnar », dit le Voyant.

Ce que le Voyant dit arrive généralement, donc ses conseils

Bjorn sur son avenir pourrait très bien être vrai. Mais en l’état, les gens sont

comparant constamment Bjorn à son père, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Il est

eu du mal dans la saison 6 à trouver sa place en tant que roi.

Il est décédé pour le poste de roi de Norvège, et

il se doute constamment de ce rythme. Son peuple doute de son

compétences en tant que leader, car il continue de faire de mauvais choix. Il a laissé partir les bandits

libre qui à son tour contribue à la mort de son propre fils et de sa mère,

Lagertha (Katheryn Winnick).

Les Rus sont venus envahir leur monde et prendre le relais et

Bjorn est au-dessus de sa tête. Ce n’est pas vraiment quelqu’un qui mérite d’être rappelé en ce moment.

Bien sûr, il a navigué vers des terres lointaines et s’est fait un nom comme un féroce

guerrier, mais vous vous attendez à ce que le Voyant a dit que plus doit venir de Bjorn

Ironside. En tant que premier fils de Ragnar Lothbrok, il a encore plus à accomplir

dans la vie avant de partir rejoindre son père à Valhalla.

Bjorn a frappé une ornière. C’était clair avant l’épisode 10 et le

les gens autour de lui remettent en question chacun de ses mouvements. Il doit trouver un moyen de racheter

lui-même parce que sur la base de ce que le Voyant a dit, personne ne l’oubliera jamais.