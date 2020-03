Pourquoi Stephanie Beatriz ne sera pas She-Hulk (et l’acteur Marvel avec qui elle veut travailler maintenant)

L’actrice de Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz a été nommée pour une prochaine série Disney +, She-Hulk. Cependant, elle ne pourra pas jouer ce rôle. Voici pourquoi elle ne peut pas le faire fonctionner – plus, l’acteur de l’univers cinématographique Marvel avec lequel elle veut agir.

Stephanie Beatriz joue dans «Brooklyn Nine-Nine»

Beatriz est surtout connue pour son rôle de Rosa Diaz sur Brooklyn Nine-Nine. Acteur principal depuis la saison 1, son personnage est l’un des nombreux détectives de la circonscription mis en évidence dans la série. Rosa est une femme dure et sans fioritures, très secrète mais qui s’est rapprochée de ses collègues au fil du temps.

En plus de Brooklyn Nine-Nine, Beatriz a été vue dans des émissions de télévision telles que Modern Family et One Day at a Time et avait des rôles de voix dans Bob’s Burgers et BoJack Horseman. Elle était dans les films Short Term 13 et The Light of the Moon, ce dernier dont elle a également produit exécutif. Elle apparaît ensuite dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale In the Heights.

Certains pensaient qu’elle serait parfaite pour «She-Hulk»

Stephanie Beatriz assiste à la célébration de la saison par NBC et Vanity Fair le 11 novembre 2019 | Tibrina Hobson / .

Lors de la D23 Expo en août 2019, un nouveau spectacle Disney + a été annoncé. She-Hulk suivra le personnage de bande dessinée Jennifer Walters, une avocate qui se retrouve avec des capacités similaires à celles de son cousin Bruce Banner après une transfusion sanguine. Jusqu’à présent, aucune annonce officielle de casting n’a été faite.

Mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui pensent que Beatriz ferait un excellent choix. Et elle n’est pas en désaccord. En septembre 2019, l’acteur a déclaré à ET: «Je mourrais pour jouer ce rôle. C’est tellement flatteur. C’est l’un des meilleurs personnages de cet univers. »

Beatriz dit qu’il y a un conflit

Mais comme

comment puis-je obtenir mes bras pour ressembler à ceci. Quelqu’un peut-il me donner un plan ou quelque chose?

(De plus, je pense que cette série commence à tourner en août et je ne suis pas disponible parce que nous tournons la saison 8 de Brooklyn 99 en même temps. Mais je suis toujours sérieux au sujet des armes) https://t.co/PLqdR89obQ

– Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) 23 février 2020

A-t-elle déjà été approchée pour le rôle? C’est possible. “J’ai définitivement augmenté mes séances d’entraînement depuis la lecture de certaines de ces choses”, a déclaré Beatriz dans l’interview ET. Cependant, il y a un conflit d’horaire, comme elle l’a expliqué le 23 février 2020, en réponse à des illustrations de fans la décrivant comme le personnage.

Après avoir demandé «Comment puis-je obtenir mes bras pour ressembler à ça», a-t-elle dit, «Je pense que cette série commence à tourner en août et je ne suis pas disponible parce que nous tournons la saison 8 de [Brooklyn Nine-Nine] en même temps. ” Peut-être qu’elle est allée voir son manager / agent à propos de l’idée, et ils ont réalisé que cela ne fonctionnerait pas avec son emploi du temps.

Elle veut travailler avec Chris Evans dans un nouveau film

Bien qu’elle ne devienne pas membre du MCU (du moins pas encore), il y a un super-héros Marvel que Beatriz aimerait travailler avec un projet particulier. Chris Evans, Captain America lui-même, devrait incarner Orin Scrivello, le mauvais dentiste, dans un prochain remake de Little Shop of Horror. Et Beatriz veut faire entrer son nom là-dedans.

“Qui joue Audrey”, a-t-elle demandé avec un emoji levant la main, retweetant la nouvelle. Beatriz fait référence au personnage féminin principal et à l’amour du fleuriste Seymour. Apparemment, la co-star fréquente d’Evans du MCU, Scarlett Johansson, est attendue pour ce rôle.

L’autre actrice a fait des rumeurs pour «She-Hulk»

Revenons à She-Hulk, qui jouera le personnage principal, sinon Beatriz? Il y a eu des rumeurs selon lesquelles «un type Alison Brie» est ce que les cadres recherchent. Mais pas nécessairement l’actrice elle-même. Cependant, la dernière saison de GLOW devrait être terminée d’ici là. Vont-ils demander à Brie de le faire? Nous devrons attendre et voir.