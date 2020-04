Pourquoi Stephen King dit «désolé» à certains de ses fans

Stephen King est un gourou de l’horreur, et il est connu pour avoir écrit certaines des histoires les plus terrifiantes de la littérature moderne. Mais maintenant, alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus COVID-19, certains ne peuvent s’empêcher de la comparer à son roman de 1978, The Stand. Maintenant, pour ceux qui ont l’impression de vivre dans une histoire King, l’auteur dit qu’il est «désolé».

Stephen King sur «Good Morning America» | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

De quoi parle The Stand de Stephen King?

The Stand est une histoire post-apocalyptique qui commence avec la propagation d’un virus mortel appelé Project Blue, le superflu ou «Captain Trips». La pandémie commence lorsque les protocoles de sécurité d’un laboratoire militaire secret échouent et qu’un soldat infecté transporte le virus hors de la base dans le monde.

Le virus hautement contagieux et mortel se propage dans le monde et tue 99,4% de la population, y compris les animaux. Les rares qui survivent sont attirés par des connexions psychiques opposées et ils forment deux groupes distincts. À travers leurs rêves, un groupe est amené à trouver et à rejoindre une femme douce, craignant Dieu, de 108 ans, appelée Mère Abigail.

À travers leurs cauchemars, l’autre groupe est attiré par Randall Flagg, alias The Walking Man. C’est un être mauvais avec un visage sombre, des yeux rouges et un sourire maniaque. Mère Abigail dit que Dieu la guide pour aider ses partisans à se défendre contre Flagg. Finalement, les deux parties mènent une bataille épique entre le bien et le mal, et les survivants sont laissés à redémarrer la civilisation humaine.

Pourquoi les gens comparent-ils les événements actuels à «The Stand»?

Des films comme Outbreak et Contagion ont vu une résurgence depuis que la pandémie COVID-19 a commencé à se propager. Et en raison de son scénario centré sur les virus, les gens ont comparé la situation actuelle à King’s The Stand.

“Voyages quelqu’un?!? On dirait le début du roman «le stand», a écrit un utilisateur de Twitter.

J’ai donc attendu patiemment que le film de Steven King “The Stand” sorte et rejoue le Coronavirus. Il existe des similitudes extrêmes entre les deux. pic.twitter.com/B3wE1wtEVl

– rivières gerald (@rivers_gerald) 1er avril 2020

Pour le plaisir, certains appellent le nouveau coronavirus par le nom auquel il fait référence dans le roman de King. «Est-il trop tôt pour commencer à appeler COVID-19 Captain Trips», a écrit un utilisateur de Twitter. “J’aime toujours l’appeler Captain Trips pour des raisons effrayantes”, a plaisanté un autre utilisateur de Twitter.

Mais Stephen King dit qu’il est “désolé” si vous sentez que vous vivez dans son histoire d’horreur

Dans une interview avec NPR, Stephen King a déclaré qu’il comprenait pourquoi les gens comparaient ses livres à la situation actuelle. “Je continue de faire dire aux gens:” Bon sang, c’est comme si nous vivions dans une histoire de Stephen King “”, a-t-il déclaré. “Et ma seule réponse à cela est:” Je suis désolé. “”

Non, le coronavirus n’est PAS comme LE STAND. Ce n’est pas du tout aussi grave. Il est éminemment survivable. Restez calme et prenez toutes les précautions raisonnables.

– Stephen King (@StephenKing) 8 mars 2020

L’auteur a également déclaré qu’une pandémie comme celle-ci devait «se produire» tôt ou tard. Mais il a laissé entendre qu’à une époque si effrayante, les bonnes histoires d’horreur peuvent ressembler à un «rêve».

“Vous pouvez entrer dans un monde dont vous savez qu’il n’est pas réel”, a déclaré King à la chaîne. “Mais si l’artiste est bon – le cinéaste ou le romancier ou peut-être même le peintre – pendant un petit moment, vous pouvez croire ce monde, parce que l’image et la représentation de celui-ci sont si réelles que vous pouvez y aller là-dedans. Et pourtant, il y a toujours une partie de votre esprit qui comprend que ce n’est pas réel, que c’est faire semblant. »