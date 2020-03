Pourquoi Steve Carell a été forcé de quitter le bureau

Steve Carell la gauche “Le bureau“Après sept saisons, mais un nouveau livre prétend que ce n’était pas l’intention de l’acteur.

Selon “The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s” d’Andy Greene, l’acteur bien-aimé ne prévoyait pas de quitter la sitcom, mais les responsables de NBC ne voulaient pas exactement qu’il reste non plus, selon Collisionneur.

“Si je me souviens bien, il allait faire une autre saison, puis NBC, pour une raison quelconque, ne conclurait pas d’accord avec lui”, a déclaré la directrice de casting Allison Jones à Greene. “Quelqu’un ne l’a pas payé assez. C’était absolument idiot. Je ne sais pas quoi dire d’autre à ce sujet. Juste idiot.”

Par le mixer du son Brian Wittle et la coiffeuse Kim Ferry, le drame a commencé lorsque Carell a “au hasard” mentionné vouloir quitter la série lors d’une interview à la BBC en 2010, mais Carell leur a dit que c’était juste lui qui pensait à haute voix et qu’il n’a jamais pris de décision définitive à ce sujet. temps.

Mais la nouvelle de l’interview s’est répandue et Carell a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de réaction du réseau et qu’ils n’avaient finalement pas choisi son option.

“Il ne voulait pas quitter la série”, a déclaré Ferry. “Il avait dit au réseau qu’il allait signer pour encore quelques années. Il a dit à son manager et son manager les a contactés et a dit qu’il était prêt à signer un autre contrat. Et la date limite est venue quand [the network was] censé lui faire une offre et elle est passée et ils ne lui ont pas fait d’offre. “

L’auteur a noté que la prolongation du contrat de Carell est intervenue lorsque NBC a remplacé l’honcho en chef Jeff Zucker par Bob Greenblatt. Le producteur de “The Office” Randy Cordray a noté que Greenblatt “n’était pas un grand fan de The Office comme nous l’aurions souhaité.”

“Si vous n’êtes pas respecté et qu’on ne vous propose même pas de contrat ou de discussion sur un futur contrat, alors vous passez à autre chose”, a déclaré Cordray à Greene pour le livre.

Ferry a expliqué: “Je me sens mal parce que je pense que beaucoup de gens pensent qu’il a quitté le spectacle pour son propre mérite et ce n’est absolument pas vrai. Je vous le dis. J’étais là. Il voulait vraiment rester. Et cela a dévasté tout de nous parce qu’il était au cœur de notre émission. “

Après que Carell n’ait pas été invité à revenir, le spectacle a continué pendant deux autres saisons, ne se remettant jamais tout à fait de la perte de leur star principale. Carell a cependant repris son rôle de Michael Scott pour la finale de la série.

