Pourquoi Tamra Judge dit que la saison 15 pourrait flop

Tamra Judge a quitté The Real Housewives of Orange County. La star de Bravo était dans l’émission depuis 12 ans. Bien qu’on lui ait offert un rôle limité, elle l’a refusé car cela aurait été une rétrogradation. La passionnée de fitness commente maintenant la première saison sans elle et elle pense que ça va mal se passer.

Tamra Judge | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Tamra Judge confirme la sortie de «RHOC»

Avant le début de la production de la saison 15 de RHOC, Judge a confirmé qu’elle ne ferait plus partie du casting.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

Plus tard, Judge a révélé que c’était pour le mieux qu’elle n’avait pas été invitée à revenir pour la série de téléréalité. À peu près à la même époque, elle a découvert que son ex-mari avait reçu un diagnostic de cancer.

«Dans mon esprit, je savais qu’il y aurait un appel téléphonique pendant le tournage où quelqu’un aurait besoin de moi – où Simon était à l’hôpital, ou l’un de mes enfants était bouleversé – et j’aurais besoin de gérer tout ça, loin de les caméras », a déclaré le juge au People.

On lui a demandé d’apparaître en trois épisodes pour conclure son scénario, mais elle les a refusés.

“Ces trois épisodes n’auraient aucun sens pour moi car je suis vraiment une personne très honnête dans la série”, a ajouté le juge. «À l’époque, Simon ne voulait pas en parler, je ne pouvais donc pas en parler. Cela n’avait aucun sens pour moi de me dire “je suis désolé, j’ai été très occupé maintenant, je dois y aller”, parce que ce serait un mensonge. Je ne pouvais pas être honnête. Je ne pouvais pas être réel. “

Tamra Judge n’espère pas la saison 15 de ‘RHOC’

Le juge a déclaré qu’Andy Cohen lui avait dit qu’elle serait de retour la saison suivante. Lorsque l’entrepreneur a fait une apparition sur Kickin ’Back with Kelly, elle a révélé qu’elle ne pensait pas que la nouvelle distribution fonctionnerait.

“[RHOC] a tellement changé. C’est tellement différent maintenant [and] nous avons eu tellement de membres de la distribution qui n’ont pas fonctionné », a déclaré le juge.

L’ancienne star du RHOC a déclaré que l’introduction de nouvelles femmes au foyer est difficile pour les téléspectateurs lorsqu’ils sont habitués à une certaine dynamique.

“C’est difficile pour les téléspectateurs aussi. Ils ne sont pas vraiment investis », a ajouté le juge. “C’est ma préoccupation pour l’émission en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l’émission. Beaucoup.”

La saison 15 de RHOC avait déjà commencé le tournage mais elle a maintenant été retardée en raison de la crise sanitaire que le monde traverse. On ne sait pas quand la production reprendra ou si la saison se poursuivra comme prévu.

La nouvelle saison se passera également sans Vicki Gunvalson qui était le dernier membre de la distribution OG debout. Gunvalson a toujours affirmé qu’elle était à l’origine de l’émission et l’émission se poursuivra désormais sans elle. Le retour au spectacle comprend Kelly Dodd, Shannon Beador, Gina Kirschenheiter, Emily Simpson et Braunwyn Windham-Burke. Les nouveaux ajouts à la distribution n’ont pas été officiellement dévoilés.