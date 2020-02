Pourquoi Tamra Judge, Vicki Gunvalson s’est-elle fait virer? Jeff Lewis a une théorie

Tamra Judge et Vicki Gunvalson ont été licenciés de The Real Housewives of Orange County et n’apparaîtront pas dans la saison 15, pour l’instant. La juge a eu du mal à accepter au départ qu’elle ne jouerait plus dans la série Bravo reality. Elle a initialement bloqué ses anciennes co-stars et Andy Cohen des réseaux sociaux, mais a ensuite reculé et a recommencé à les suivre. Lorsque Judge s’est assise pour une interview avec Jeff Lewis, l’hôte avait une théorie intéressante sur les raisons pour lesquelles elle a été libérée de la série.

Vicki Gunvalson, Jeff Lewis et Tamra Judge | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Vivien Killilea / . pour SiriusXM

Le gourou du fitness a déclaré qu’après avoir été licenciée du RHOC, elle avait été approchée pour faire une autre émission de téléréalité. Quand elle a géré l’offre de son ancien patron, Cohen, il lui a dit de ne pas signer quoi que ce soit.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir une autre émission “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge lors de l’émission SiriusXM. “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Prendre du recul pour une saison après avoir continuellement renouvelé son contrat laisse la place à une renégociation du contrat du juge. C’est pourquoi Lewis pense qu’elle a été lâchée, non pas parce qu’elle n’allait pas bien, mais pour qu’ils puissent réduire son salaire.

“Ce sera la moitié de ce que vous gagnez aujourd’hui”, a déclaré Lewis au juge au sujet de l’argent qu’ils lui offriraient pour retourner au RHOC. “Je pense que c’est une question d’argent [and] que les annonceurs ne paient pas ce qu’ils payaient auparavant. Je ne pense pas que ce soit aussi rentable qu’avant et je pense qu’ils doivent passer par là et qu’ils doivent réduire les coûts. »

Tamra Judge retourne-t-elle au «RHOC»?

Il y a de nouvelles rumeurs selon lesquelles la juge ne reviendrait pas seulement au RHOC pour la saison 16, mais elle pourrait le faire cette même année. De nouveaux rapports suggèrent que les producteurs sont moins que ravis des images qu’ils ont obtenues jusqu’à présent pour la saison 15. Ils chercheraient à recruter Judge comme guest star tout au long de la saison pour pimenter les choses.

“Tamra travaille sur un accord qui la ramènerait pour plus de trois épisodes pour entre 20 et 25 000 $ chacun”, a déclaré une source à Radar Online. “Elle n’aimait pas juste être sur trois épisodes. Elle était en train d’être abandonnée, elle le savait et voulait contrôler le récit. »

Selon la source, le juge a été en communication avec Cohen pour essayer de comprendre les choses.

“Tamra et Andy communiquent sans arrêt depuis qu’elle a annoncé qu’elle ne reviendrait pas”, a ajouté la source. “Il a fait pression pour qu’elle revienne.”

La saison 15 de RHOC serait composée de Shannon Beador, Kelly Dodd, Emily Simpson, Gina Kirschenheiter, Braunwyn Windham-Burke et un ajout non confirmé.

La production de la nouvelle saison de la franchise d’Orange County est déjà en cours et les fans peuvent s’attendre à ce qu’elle soit diffusée plus tard cette année sur Bravo.