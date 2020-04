Pourquoi tant de héros fictifs sont-ils nommés Jack?

Si vous avez déjà pris un moment pour penser à certains héros de fiction notables, vous en rencontrerez probablement quelques-uns nommés «Jack». Le nom est courant et pourtant seules les figures les plus héroïques se retrouvent avec le nom dans le divertissement. Il est peu probable de voir un méchant nommé Jack (à part Jack l’éventreur et autres). Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Il s’avère qu’il y a une raison biologique derrière cela.

L’origine du nom Jack

Il se trouve que le nom Jack – originaire de Cornwall avec des racines allemandes – a été importé comme surnom pour John, qui était le nom le plus populaire de l’Angleterre jusqu’aux années 1950. Le Guardian a rapporté que Jack “est devenu le nom fourre-tout d’un serviteur (prêté plus tard à des assistants mécaniques, comme le cric de voiture)” à l’époque médiévale.

Le point de vente a ensuite raconté certains noms en corrélation avec le lieu de résidence ou la carrière de leur choix. Les exemples utilisés étaient «des gens appelés Florence choisissent de vivre en Floride, et des gens appelés George vont vivre en Géorgie».

Et bien que les origines de Jack soient suffisamment intéressantes, il y a plus. Le Huffington Post a précédemment rapporté comment le nom de Jack évoque «une image mentale primitive héritée de nos premiers ancêtres humains».

L’archétype de Jack remonte à des centaines d’années et, comme l’a dit le Huffington Post, décrit souvent «un jeune adulte et un peu un filou. Il est rusé et rapide, mais souvent paresseux et / ou idiot, mais généralement le héros et presque toujours victorieux. “

Jack a été utilisé dans des projets de film et de télévision en mai

De nombreux films et émissions de télévision présentent un personnage héroïque nommé Jack. Il y a Jack Bauer de 24 ans. Jack Ryan des livres, des films et des séries télévisées. Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, Jack Shephard dans Lost, et la liste continue.

Certains sites ont dédié des listes aux héros fictifs nommés Jack. Parmi les autres héros que vous avez peut-être oubliés, citons Jack Donaghy de 30 Rock, Jack Hodgins de Bones, et n’oublions jamais la quintessence de «Jack», Papa Pearson de This Is Us.

S’il y a un personnage nommé Jack, il tombera probablement sous au moins un des descripteurs du Huffington Post. Il pourrait être victorieux mais sinon, il compensera avec son ambition rusée. S’il n’est pas un filou à la Jack Tripper (John Ritter) sur Three’s Company, il est probablement rapide. Les traits vont de pair.

Et tout comme Jack Pearson semble toujours en tête, sa bonté fondamentale découle de cet archétype susmentionné – une image mentale primitive de quelqu’un de intrinsèquement bon que nous avons lié à “Jack” pendant des siècles.

Pourquoi Jack est-il si souvent utilisé à la télévision et au cinéma?

La raison la plus probable pour laquelle les écrivains et les créateurs utilisent le nom de Jack dans leurs projets est simple. E! News a expliqué que, encore une fois, cela remonte à nos racines parce que nous sommes «câblés pour répondre à Jack en tant que héros en raison de sa connexion avec les protagonistes depuis l’époque des contes de fées.

Le point de vente a ajouté que Jack faisait également allusion à un terme générique pour «gars», ce qui en fait un fourre-tout pour «Chaque homme». Il est considéré comme un nom sûr auquel beaucoup se sentent liés, puisant dans notre psyché. Autrement dit, Jack pourrait être n’importe qui.

«The Every Man est un appareil particulièrement utile à utiliser pour écrire des héros. Vous voulez que vos héros soient héroïques, mais vous voulez aussi que les gens s’identifient à eux. C’est souvent difficile à réaliser quand ils tentent de se hisser à toutes sortes d’héroïsme », a poursuivi le point de vente.

Pour amener un spectateur ou un lecteur à se rapporter à un personnage, vous créez le héros Every Man.

«Le moyen le plus rapide et le plus simple d’y parvenir est de donner à votre personnage un nom normal, inoffensif, très familier. Un nom déjà intimement associé à l’Every Man », ont-ils poursuivi, ajoutant que la manière parfaite est d’utiliser le nom« Jack ».

La prochaine fois que vous rencontrerez un personnage nommé Jack, vous comprendrez pourquoi le choix a été fait – vous vous connecterez donc plus profondément au voyage du héros et vous vous verrez peut-être aussi comme le héros.