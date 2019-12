Pourquoi Taylor Swift a estimé qu'elle devait «recalibrer sa vie»

2019 a été une excellente année pour la carrière de Taylor Swift. L'auteure-compositrice a sorti son septième album studio, Amoureux, qui a été nominé pour trois Grammy Awards. En outre, elle a été célébrée en tant que femme de la décennie du Billboard ainsi que l'artiste de la décennie de l'American Music Award. En outre, Swift a remporté le titre de célébrité la mieux payée en 2019, récoltant plus de 185 millions de dollars cette année seulement.

Taylor Swift | Photo de Dia Dipasupil / .

Pourquoi Taylor Swift est bouche bée à propos de son petit ami

Mais, pour réussir aussi bien qu'elle l'est aujourd'hui, Swift a estimé qu'elle devait prendre du recul et jeter un regard long et dur sur sa vie et sa carrière. En tant que personne qui a littéralement grandi sous les projecteurs, Swift avait l'habitude de partager une grande partie de sa vie avec ses fans et les médias. En vieillissant, elle a réalisé à quel point il était important de garder certaines choses personnelles et privées. Un exemple de cela est la façon dont elle considère sa relation avec son petit ami, Joe Alwyn. Swift a été franc sur le fait qu'elle n'en parlera pas publiquement, citant que si elle le fait, les gens penseront que sa relation est en discussion.

Pourquoi le Amoureux artiste a dû recalibrer sa vie

Dans une récente interview avec Billboard, Swift a été franc sur les changements qu'elle a apportés pour s'assurer qu'elle a le temps et l'énergie de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elle. «J'ai passé beaucoup de temps à recalibrer ma vie pour la rendre gérable. Parce qu'il y a eu des années où j'ai eu l'impression de ne pas savoir exactement quoi donner aux gens et quoi retenir, quoi partager et quoi protéger. Je pense que beaucoup de gens vivent cela, surtout au cours de la dernière décennie », a partagé la chanteuse« I Did Something Bad ».

Swift a notamment souligné sa relation avec les médias sociaux et son évolution au fil des ans. «J'ai percé les médias pré-sociaux, puis il y a eu cette phase où les médias sociaux se sont sentis amusants et décontractés, décalés et sûrs. Et puis c'est arrivé au point où chacun doit évaluer sa relation avec les médias sociaux. J'ai donc décidé que la meilleure chose que j'ai à offrir aux gens était ma musique. Je ne suis pas vraiment là pour influencer leur mode ou leur vie sociale. Cela a pénétré la partie live de ce que je fais », Amoureux l'artiste a avoué.

Swift a hâte de réenregistrer ses anciennes chansons

Mais Swift ne s'est pas seulement transformée personnellement, elle a également changé professionnellement. C’est peut-être la raison pour laquelle les Swifties tiennent tellement à réenregistrer ses maîtres. Les fans sont intéressés de voir comment la croissance et la maturité de Swift vont influencer ses chansons plus anciennes. Et les Swifties sont les seuls à être excités. La chanteuse elle-même a partagé qu'elle était impatiente de vivre cette expérience et de revenir à son ancien travail.

"Ça va être amusant, parce que ça me donnera l'impression de retrouver une liberté et de reprendre ce qui m'appartient. Quand j'ai créé (ces chansons), je ne savais pas ce qu'elles allaient devenir. Revenir en arrière et savoir que cela signifiait quelque chose pour les gens est en fait une très belle façon de célébrer ce que les fans ont fait pour ma musique. Un artiste de 30 ans a partagé. Swift a certainement toujours un tour dans sa manche. Ce sera intéressant de voir ce qu'elle va faire ensuite.