Pourquoi Terrence C. Carson a quitté «Living Single»

Le succès de Living Single n'était pas prévu. À l'époque, une écrivaine de 27 ans nommée Yvette Lee Brown, qui a écrit sur d'autres spectacles tels que A Different World et Hangin ’With Mr. Cooper, a eu la possibilité de créer un spectacle centré sur des personnages féminins noirs. Elle a sauté sur l'occasion et avec le rappeur devenu actrice, Queen Latifah, en tant que star centrale de la série, a continué à créer un phénomène culturel qui s'inscrirait auprès du public près de 30 ans plus tard. Le spectacle était si bon que les écrivains et producteurs de Friends ont copié son modèle.

Living Single cast | Deborah Feingold / Corbis via .

Pendant cinq ans, les téléspectateurs ont suivi le voyage de Khadijah James (Queen Latifah), Maxine Shaw (Erika Alexander), Synclaire James (Kim Coles) et Regina «Regine» Hunter. Les voisins de la fille et deux de leurs intérêts amoureux étaient également en vedette dans l'émission – Kyle Barker (Terrence «T.C.» Carson) et Overton Jones (John Henton).

Carson était un favori du public que les fans appréciaient pour son esprit, son style et ses plaisanteries avec Maxine. Il était visiblement absent de la série après la saison 4, ce qui a causé de la confusion parmi les fans et un étrange changement de direction pour la série.

«Living Single» diffusé pendant cinq saisons avec Terrence C. Carson dans le rôle de «Kyle Barker»

Le casting était à peu près complet lorsque Carson a été embauché pour le rôle de Kyle Barker – un banquier d'investissement suave avec un flair afrocentrique, qui chante également à l'occasion. Dans une interview accordée à l’Atlantique pour célébrer le 25e anniversaire de l’émission, Carson a réfléchi à la façon dont il avait atterri, déclarant.

«J'avais auditionné pour vivre célibataire alors que je vivais encore à Chicago et envoyé une cassette d'audition, et ils avaient essentiellement dit non au début. Et puis ils m'ont appelé pour un rappel, un test d'écran, puis, je pense, un mardi, nous sommes entrés et j'ai lu avec Erika ce mercredi-là, et je pense que je suis allé travailler ce jeudi-là. »

L'Atlantique

Source: YouTube

Dès le début, l'alchimie entre les personnages de Carson et d'Alexandre a été instantanée. Ils ont échangé des emplois pour dissimuler leur affinité les uns envers les autres et, des saisons 2 à 4, ils se sont lancés de manière hilarante dans une histoire d'amour encore et encore. Les deux acteurs ont déclaré à The Atlantic que l'amour à l'écran était également passé hors écran. Bien qu'ils ne soient pas sortis ensemble, ils se considéraient comme des âmes sœurs dans l'entraînement.

"Nous ne jouions pas au théâtre", a déclaré Carson. "Nous étions tous investis dans les gens que nous faisions, et donc nous ne nous contentions pas de dire des lignes."

Source: YouTube

Alexander a comparé leur relation à celle partagée entre Fred Astaire et Ginger Rogers et a appelé Carson son «partenaire comique».

Le focus du spectacle a changé après le départ inattendu de Carson.

Pourquoi Terrence C. Carson a-t-il quitté ‘Living Single?’

Dans le deuxième épisode de la dernière saison, le personnage de Carson quitte New York pour Londres pour un concert de chant. Dans une scène touchante avec son ami de longue date et colocataire Overton, il partage que sa rupture avec Maxine a également joué un rôle dans sa volonté de partir.

Source: YouTube

Au grand plaisir des fans, il est revenu dans l'épisode final dans une tournure ironique: Maxine est enceinte de son premier enfant après avoir utilisé une banque de sperme locale – seulement pour découvrir que Kyle est le donateur anonyme. L'épisode se termine par l'insinuation que les deux vont essayer d'élever leur bébé ensemble… en couple.

La dernière saison ne comptait que 13 épisodes et de nombreux fans ont été déçus par le sentiment qu'ils pensaient que c'était précipité. Le casting a révélé plus tard que le réseau avait détourné plus d'attention et de ressources vers ses amis.

Source: YouTube

Quant à l’absence de Carson, la plupart des fans ont supposé qu’il avait accepté un autre rôle ailleurs, mais ce n’était pas le cas. Carson a déclaré à The Ed Lover Show qu'il avait été libéré de l'émission après la saison 4. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu: «J'étais un peu trop noir et trop fort.»

Il a également noté qu'au fur et à mesure que le spectacle progressait, plus d'écrivains qui n'étaient pas de couleur étaient embauchés et le casting avait moins de commentaires sur la façon dont leurs personnages étaient représentés. Il a dit à Lover: "Quand vous avez des gens qui n'ont pas de respect pour notre histoire ou qui ne connaissent pas notre culture, (des problèmes surviennent)."

Malgré la fin de l'émission, Carson est prêt à revenir pour un redémarrage potentiel.