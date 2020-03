Pourquoi Tom Holland ne fera pas un remake «Retour vers le futur»

De nombreux films et émissions de télévision ont été redémarrés pour que les nouvelles générations les obsèdent et les apprécient. Récemment, des rumeurs ont circulé autour du potentiel d’un remake de Back to the Future. En tant que star d’une série de films redémarrée, Tom Holland a eu une réaction intéressante à une vidéo profonde qui a déclenché des rumeurs sur un redémarrage de Back to the Future.

L’ère des redémarrages

Que ce soit pour lui donner une nouvelle vie, continuer une vieille intrigue ou réinventer une œuvre pour qu’elle s’adresse à une jeune génération, Hollywood capitalise vraiment sur le redémarrage des séries télévisées et des films.

Jordan Peele nous a apporté une version mise à jour du classique de Rod Serling, The Twilight Zone. Boy Meets World a été ramené pour une toute nouvelle génération à apprécier avec Girl Meets World de Disney Channel. D’innombrables franchises cinématographiques, dont Jurrasic Park et Spider-Man, ont également été repensées.

Les séries et les films redémarrés font fureur en ce moment car ils permettent aux succès du passé de redevenir des succès. En utilisant les stars d’aujourd’hui et la technologie cinématographique améliorée, les mêmes histoires peuvent être partagées avec une toute nouvelle génération. Parfois, ces redémarrages sont encore meilleurs que les originaux.

Pourquoi Tom Holland ne fera pas «Retour vers le futur»

Back to the Future est un classique de 1985 qui a encore une solide base de fans aujourd’hui. Cela n’aurait de sens que de redémarrer le film avec des acteurs populaires comme la Hollande. Après qu’un clip deepfake soit devenu viral, Holland a évoqué les rumeurs d’un remake de Back to the Future.

Les Deepfakes permettent aux créateurs de remplacer les visages dans les vidéos et les images de manière complètement réaliste. Grâce à cette technologie, le visage de Robert Downey Jr.a été tracé sur celui de Doc Brown et celui de Holland sur celui de Michael J. Fox. Holland a déjà une ressemblance étrange avec Marty McFly, mais ses expressions faciales s’intègrent parfaitement dans la scène, ce qui pousse de nombreuses personnes à s’interroger sur un éventuel redémarrage. Mais Holland n’était pas intéressé, même après avoir vu le clip par lui-même.

“Je ne serais pas intéressé parce que c’est un film parfait”, a déclaré Holland dans une interview avec Entertainment Tonight. De plus, Holland affirme qu’un redémarrage du classique de 1985 serait redondant par rapport à ce qu’il a déjà créé en tant que Spider-Man.

“Quand j’ai obtenu Spider-Man pour la première fois, mon objectif était d’être Marty McFly de ma génération”, a expliqué Holland. “Quand j’étais en tournée de presse, un journaliste m’a dit:” Vous réalisez que vous êtes comme Marty McFly dans ce film? “Et je me suis dit”[OK!] Terminé.'”

Comme si le refus de Holland de faire un redémarrage de Back to the Future ne suffisait pas, l’un des co-auteurs du film a récemment confirmé qu’il n’y aurait jamais de redémarrage du classique convoité.

Ce que fait Tom Holland à la place

Les fans ne verront peut-être pas Holland sortir d’un DeLorean de sitôt, mais on le retrouve dans la dernière version animée de Disney Onward, dans laquelle il joue aux côtés du copain du MCU Chris Pratt. Holland a également travaillé sur un certain nombre d’autres films dont la sortie est prévue en 2020, dont The Devil All the Time et Cherry. Il jouera également dans la suite sans titre Spider-Man, qui est actuellement prévue pour une sortie en 2021.