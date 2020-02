Pourquoi tous les Castmembers appellent TLC Out

90 Day Fiance est devenu un classique tellement culte que le spectacle a un certain nombre de retombées. Le succès de l’émission est largement dû aux histoires folles qui sont présentées dans la série chaque saison. Les producteurs doivent vraiment parcourir la terre pour trouver certains des scénarios les plus fous pour inciter les téléspectateurs à revenir.

Sasha et Emily Fiance 90 jours | Instagram: @ emily.larina

Mais au cours des années, certains acteurs sont sortis et ont déclaré que TLC avait pris quelques libertés lors de la représentation de leurs histoires. En fait, certains ont accusé le réseau de carrément mentir lors du montage.

Emily Larina appelle TLC

Emily Larina est l’un des derniers membres de la distribution de l’émission TLC à appeler le réseau. Emily et son mari Sasha ont été confrontés à de nombreux contrecoups après que les fans ont estimé que Sasha était froide et insensible. Dans une publication récente sur Instagram, Emily a déclaré qu’elle ne se sentait pas comme si TLC montrait la vraie Sasha.

“Pendant un certain temps, j’ai été déçue que le monde n’ait pas pu rencontrer la Sasha que je connais”, a-t-elle légendé une photo des deux. «L’homme que je connais réfléchit toujours à la façon dont il peut être un meilleur fournisseur pour sa famille. L’homme qui voit quelque chose dans le magasin et dit: «Je veux envoyer ça à mon père, mon fils, mon frère, etc.» L’homme qui n’a pas beaucoup de biens parce qu’il donne tellement. Je me souviens avoir demandé pourquoi il donnait toujours ses vêtements à son frère et il a dit: «Parce que c’est mieux qu’il les ait que moi.» »

Voir ce post sur Instagram

Pendant un certain temps, j’ai été déçu que le monde n’ait pas pu rencontrer la Sasha que je connais. L’homme que je connais réfléchit toujours à la façon dont il peut être un meilleur fournisseur pour sa famille. L’homme qui voit quelque chose dans le magasin et dit: «Je veux envoyer ça à mon père, mon fils, mon frère, etc.» L’homme qui n’a pas beaucoup de biens parce qu’il donne tellement. Je me souviens avoir demandé pourquoi il donnait toujours ses vêtements à son frère, et il disait: «Parce qu’il vaut mieux qu’il les ait que moi.» Il travaillait en équipes fractionnées, mais rentrait toujours à la maison lors d’un long trajet en métro pour vérifier. moi. C’est le genre d’homme qui aidera les autres et n’attendra rien en retour. Il n’a jamais peur de poursuivre ses rêves. Lorsque sa famille appelle, il répond. Je t’aime et je t’apprécierai pour tout ce que tu as fait. J’ai accepté tout. Je garderai le vrai toi pour moi. @ alexander.g.larin # 90dayfiance

Un message partagé par Эмили Ларина | Emily Larina (@ emily.larina) le 4 février 2020 à 21:23 PST

Elle a poursuivi en disant à quel point Sasha travaille dur pour s’assurer qu’elle est heureuse.

«Il travaillait en équipes fractionnées, mais rentrait toujours à la maison lors d’un long trajet en métro pour me surveiller», a-t-elle déclaré. «C’est le genre d’homme qui aidera les autres et n’attendra rien en retour. Il n’a jamais peur de poursuivre ses rêves. Lorsque sa famille appelle, il répond. Je t’aime et je t’apprécierai pour tout ce que tu as fait. J’ai accepté tout. Je garderai le vrai toi pour moi. “

Problèmes de Michael Jessen avec TLC

Michael Jessen a également eu des problèmes avec la façon dont TLC a décrit sa relation avec Juliana Custodio.

“Il s’agit du plus gros groupe de taureaux fabriqués – honte à vous, Sharp Entertainment et TLC”, a-t-il sous-titré une capture d’écran d’un épisode de la série.

Plus tard, il est allé sur Instagram Live pour exprimer sa consternation.

“Cela a été un voyage très intéressant pour nous, pour notre famille”, a-t-il déclaré. “L’épisode de ce soir et vraiment la semaine dernière a en quelque sorte planté les graines, et je pense que la semaine prochaine, nous allons voir plus de ce genre de choses. C’était un peu difficile pour nous d’être honnête. Vous savez, regardez, c’est une émission de télé-réalité. Nous ne sommes pas des acteurs payés. Il y a certainement beaucoup de libertés qui sont prises dans le tournage de cela et c’est très bien et c’est amusant et des jeux mais je dois dire, Sarah (mon ex-femme,) et Juliana, moi-même, nous apprécions toute la positivité et la soutien parce que nous vivons des vies réelles ici. ”

Jessen et Larina ne sont pas les seules à appeler TLC. Jasmin Lahtinen s’est également plaint de l’émission et l’ex-belle-mère de Robert, Stephanie Woodcock, a également affirmé que l’émission était scénarisée.