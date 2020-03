Pourquoi Tupac a-t-il été licencié de la «Menace II Society»?

Tupac Shakur est l’une des rares personnes à avoir réussi à passer du rappeur à l’acteur. Avant sa mort prématurée en 1996, il est apparu dans une série de films, dont Juice de 1992 et Poetic Justice de 93. Son curriculum vitae comprenait presque le classique culte Menace II Society (1993), mais Tupac a été renvoyé du film au milieu de la production.

Tupac Shakur lors d’un événement en juillet 1993 | Al Pereira / Archives Michael Ochs / .

Dans les coulisses de la «Menace II Society»

Après son rôle d’évasion dans Juice, Tupac a été engagé pour Menace II Society. Réalisé par les frères jumeaux Allen et Albert Hughes, le film se concentre sur un jeune petit trafiquant de drogue nommé Caine, qui n’est pas sûr de son avenir mais décide finalement qu’il veut une vie meilleure. Il présente Tyrin Turner, Jada Pinkett Smith et Larenz Tate – qui ont tous été félicités pour leurs performances.

Tupac a reçu un rôle plus petit dans le film en tant que Sharif, l’ami musulman de Caine qui essaie de mettre Caine sur une voie plus droite en offrant des enseignements de la Nation of Islam. Mais, au fil de l’histoire, Tupac n’était pas satisfait de son personnage et n’a pas hésité à l’exprimer.

Les plaintes de Tupac concernant son personnage ont provoqué des tensions sur le plateau

L’acteur de la Menace II Society, MC Eiht, a déclaré à VladTV en 2016 que Tupac se demandait pourquoi il devait jouer Sharif alors que tant d’autres acteurs pouvaient jouer des gangsters. Il pensait également que Sharif aurait dû avoir plus d’une histoire qui détaille comment il est entré dans la religion et est devenu la personne qu’il était, a allégué MC Eiht.

Les directeurs de cinéma n’étaient pas là-dessus, mais Tupac a persisté, s’exprimant souvent et se plaignant de son personnage lors des lectures de table.

Turner a rappelé dans une interview distincte avec VladTV qu’à une répétition particulière, Tupac a dit à son tour qu’il ne pouvait pas entrer dans le personnage et avait besoin de “plus”.

“Allen Hughes était comme, ‘Tupac, pourquoi tu agis comme une chienne? … Sortons », se souvient Turner. «Alors Tupac et Allen Hughes sortent. Allen revient et Tupac ne revient jamais. »

Regardez ses commentaires entre 8 h 06 et 9 h 00

Après son licenciement, Tupac a été remplacé par l’acteur Vonte Sweet. Alors que ce fut une période triste pour certains acteurs, MC Eiht a allégué à VladTV que les frères Hughes étaient soulagés.

Il a affirmé qu’Allen et Albert – qui avaient travaillé avec Tupac sur des clips précédents – ne voulaient pas de lui dans le film et l’avaient seulement tapoté parce que c’était une exigence dans leur contrat de film avec New Line Cinema.

Le drame s’est poursuivi après que Tupac a été licencié du film

Alors que les frères tournaient une vidéo pour une chanson sur la bande originale de Menace II Society, Tupac s’est présenté avec un grand groupe et les a confrontés et attaqués.

“Je les ai battus,” dit Tupac dans une vieille interview.

“Tout ce que c’était était une bagarre”, a-t-il ajouté lors d’une apparition ultérieure sur The Arsenio Hall Show (via Entertainment Weekly). “Ils ont pris une chose dans la rue et l’ont portée devant les tribunaux”, a-t-il poursuivi, faisant référence à la décision d’Allen de porter plainte pour agression. Tupac a ensuite été reconnu coupable d’agression et de coups et blessures, pour lesquels il a purgé 15 jours de prison.

Malgré tout ce qui s’est passé, il semble qu’Allen ait laissé passer le passé. Il a semblé faire l’éloge du rappeur tombé dans une interview ultérieure avec MTV News, affirmant que Tupac était plus grand que Menace II Society.

«Si ‘Pac avait été dans le film, il aurait éclipsé tout le monde», a-t-il déclaré à MTV News en 2013. «Cela aurait ébranlé tout l’axe du film si Tupac était dedans, car il était plus grand que le film. . “

Allen travaillerait sur un documentaire qui rendra hommage à la vie et à l’héritage de Tupac, décédé des suites de blessures subies lors d’une fusillade en septembre 1996.

