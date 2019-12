Pourquoi Ubbe s'entend vraiment avec Lagertha si bien après tout ce qui s'est passé

Des choses se sont passées sur la série à succès Vikings qui ont vraiment choqué les téléspectateurs. Un moment implique que Lagertha (Katheryn Winnick) prenne sa revanche ultime sur la reine Aslaug (Alyssa Sutherland), la mère d'Ubbe (Patrick Jordan Smith). Alors, comment Ubbe et Lagertha s'entendent-ils si bien après ce qui s'est passé? Continuez à lire pour le découvrir. Il y a des spoilers à venir.

Lagertha tue la reine Aslaug et reprend Kattegat

Katheryn Winnick | Taylor Hill / .

Un grand moment chez les Vikings, c'est quand Lagertha reprend enfin Kattegat d'Aslaug. Cela a pris du temps et Lagertha n'a jamais vraiment pardonné à Aslaug d'avoir emmené son mari et tout ce qu'elle avait jamais su. Après beaucoup de planification, Lagertha reprend sa maison.

Elle permet à Aslaug de lui tourner le dos pour partir, mais elle ne va pas trop loin. Lagertha lui tire une flèche et Aslaug sourit en tombant à mort. Elle aurait pu aussi tuer les fils d'Aslaug, mais elle ne le ferait pas pour l'amour qu'elle a pour son premier mari, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel).

Ubbe change son air

Lagertha reprend son trône, mais elle est obligée de faire face à la colère des fils d'Aslaug par Ragnar. Ubbe est extrêmement chauffé au début et veut se venger, mais finalement il s'en remet. Très probablement, il sait que tuer Lagertha reviendrait à affronter Bjorn (Alexander Ludwig), son frère et le fils de Lagertha. Plutôt que de faire face à la défaite, Ubbe s'intègre dans le nouveau mode de vie.

Il se réchauffe encore plus à Lagertha lorsqu'il rejoint Torvi

(Georgia Hirst), qui a toujours été proche d'elle. Ubbe est extrêmement

personne pratique. Il sait que Lagertha aurait pu choisir de le tuer ainsi que son

frères aussi, mais elle ne l'a pas fait. Elle les a laissés vivre et finalement, Ubbe et

Lagertha forme un lien fort.

Que pensent les fans du fait qu'Ubbe soit ami avec Lagertha?

* La bande-annonce officielle * Les dieux les réuniront-ils ou les déchireront-ils? Vikings revient le mercredi 4 décembre à 9 / 8c sur History. pic.twitter.com/rMXm8q0U7z

– #Vikings (@HistoryVikings) 7 octobre 2019

Certains fans ne semblent pas comprendre la dynamique entre Ubbe et Lagertha. Les gens sont en conflit sur le scénario. Certains fans pensent moins d'Ubbe maintenant qu'ils ne l'avaient fait depuis qu'il s'est rapproché de Lagertha.

"Ubbe est une pièce sans vrille sans vrille **** pour faire tomber

la femme qui a aidé à la mort de sa mère et qui est devenue la meilleure amie de son

le tueur de sa mère »,

L'utilisateur de Reddit a dit.

Lagertha est une figure mère d'Ubbe

Certains fans comprennent qu'Ubbe voit quelque chose de positif à propos de Lagertha. Il pourrait la voir comme la mère qu'il n'avait jamais vraiment sentie avoir à Aslaug. "Ubbe voit clairement Lagertha comme une figure maternelle plutôt qu'Aslaug", a souligné un autre utilisateur.

Pourquoi Ubbe est-il si proche du meurtrier de sa mère?

Les autres fans ne comprendront jamais comment Ubbe a surmonté le meurtre de sa mère si facilement. Pourquoi est-il si amical avec Lagertha après ce qu'elle a fait à Aslaug? "Je n'arrive pas à comprendre comment il n'a aucun problème avec elle alors qu'en 4B, il était plutôt **** passionné de la tuer", se souvient un utilisateur de Reddit. "Je pouvais le croire en la laissant, car il n'a clairement aucun problème à pardonner aux gens, mais à devenir soudainement confortable et tout sourire avec elle."

Aslaug n'était pas la plus grande mère et elle a négligé ses fils

Un utilisateur de Reddit a soulevé un excellent point sur Aslaug comme

une mère. Elle ne semblait pas avoir envie de materner ses enfants, sauf pour

Ivar. Elle a commencé à les négliger et a même rêvé de diriger Kattegat seule

sans Ragnar. Elle était ambitieuse et se souciait plus du pouvoir que ses enfants.

"Aslaug n'aimait pas ses enfants, à part Ivar, aucun

plus… ..au moment où Ivar est né », a noté quelqu'un. "Elle est devenue négligente,

amer et méchant …… .et a même souhaité la mort de Ragnar et a rêvé

reprendre Kattegat, dont elle demandait au Voyant avant même Ragnar

coassé, si vous vous souvenez. Donc, à part Ivar, les fils n'avaient pas de véritable

relation avec elle … il était donc beaucoup plus facile pour lui de faire une alliance

avec Lagertha, qui avait des raisons de ce qu'elle a fait, s'il était d'accord avec eux

spécifiquement ou non. "

Quel que soit le raisonnement, Ubbe partage désormais une amitié particulière avec Lagertha lors de la dernière saison des Vikings.