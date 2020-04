Pourquoi Venom a tendance | toofab.com

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer sur Terre.

Internet essaie toujours de comprendre ce que c’est que l’enfer – et beaucoup sont convaincus qu’il s’agit du Nemesis Venom de Spider-Man.

Jeudi, l’utilisateur de Twitter @sunnyarkade a publié un clip d’une masse noire bouillonnante perchée sur un rocher, qui ressemblait étrangement au méchant symbiote extraterrestre de Marvel.

Dans la vidéo effrayante de 14 secondes, un groupe d’hommes peut être entendu blotti autour de la forme de vie, essayant apparemment de comprendre exactement ce qu’ils regardaient.

On y enfonce même un couteau plusieurs fois pour le séparer … et il glisse simplement ensemble sans être dérangé.

Quelqu’un sait ce que c’est? pic.twitter.com/B2dQLTm4td

– non essentiel (@sunnyarkade) 2 avril 2020

Alors que Venom était la supposition la plus évidente, il y en avait beaucoup plus, du dieu sanglier démon de la princesse Mononoke Nago, aux spaghettis couverts de Nutella, et tout le reste.

Bien entendu, l’une des hypothèses les plus populaires était COVID-19.

Bien que la forme de vie ait pu sembler être un groupe de vers se massant sur quelque chose – ce n’était peut-être qu’un.

Certains ont spéculé qu’il s’agissait de Lineus longissimus, alias le ver Bootlace, un ver très toxique qui peut s’étirer jusqu’à 180 pieds de long. Lorsqu’il est manipulé, il sécrète un mucus épais et piquant qui sent comme les eaux usées comme mécanisme de défense, ce qui peut tuer les cafards et les crabes.

D’autres ont supposé que tout cela était un coup de pub de Sony comme une promotion (très) virale pour la prochaine suite (espérons-le) de Venom, avec encore une fois Tom Hardy comme anti-héros.

Pour l’instant, le film est toujours prévu pour sa sortie le 2 octobre, les fans s’accrochant à l’espoir que Halloween ne sera pas également emporté par le coronavirus repoussant les dates de sortie du cinéma

“Avril ne pouvait pas être pire.”

Avril: “Nous sommes Venom.” pic.twitter.com/gvXYi43Tjh

– SwAKIB (@S_w_AKIB) 3 avril 2020

pic.twitter.com/hPf799fkFy

– Prodigy (@colechief) 3 avril 2020

Nah man … c’est l’ish qui était dans Creepshow 2- The Raft pic.twitter.com/SfGpx3Ka6F

– Stand With Mashpee 💜💜💜 (@ Cavi712) 3 avril 2020

pic.twitter.com/SS0HhyVEcg

– 🐐Heaven🐐 (@RemixedFox) 3 avril 2020

pic.twitter.com/IK4QrMyEps

– Sue Anna Joe (@sueannajoe_) 3 avril 2020

le cil de merde que Billie utilise dans ses clips

– valeska (@iatemuggles) 3 avril 2020

Quelqu’un a dit que c’était COVID-19 😅

– non essentiel (@sunnyarkade) 3 avril 2020

Distanciation sociale

