Pourquoi vous pouvez entendre Paul McCartney manger du céleri sur une chanson des Beach Boys

Les Beatles sont l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Les Beach Boys sont l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Il est logique que Sir Paul McCartney veuille collaborer avec l’un des Beach Boys.

Lorsque Paul a travaillé avec les Beach Boys, les choses ont suivi un chemin inattendu. Paul est un multi-instrumentiste reconnu. Brian Wilson des Beach Boys lui a demandé de jouer d’un instrument peu commun: le céleri.

Une photo de Paul McCartney posant pour une photo au Royaume-Uni | Fiona Adams / Redferns

Comment les Beach Boys ont évolué

Les Beach Boys sont passés d’un groupe de doo-wop / pop à l’un des actes les plus expérimentaux de l’histoire de la musique traditionnelle. Certaines de leurs expériences comprenaient l’utilisation de non-instruments comme instruments. Leur album Pet Sounds présente les sons de chiens qui aboient à un moment donné.

La suite de Pet Sounds était l’album influent Smiley Smile. À bien des égards, Smiley Smiley a caractérisé la liberté musicale des années 1960. Il présente l’utilisation d’un légume comme instrument sur la chanson bizarre et convaincante “Vegetables”.

L’histoire de «légumes»

«Vegetables», l’une des chansons les plus bizarres des Beach Boys

Le membre des Beach Boys, Al Jardin, s’est souvenu de l’origine de la chanson. «La veille d’une grande tournée, j’étais en studio pour enregistrer la voix lorsque, à ma grande surprise, Paul McCartney est entré et a rejoint Brian à la console. Et, brièvement, les deux Géminis musicaux les plus influents du monde ont eu la chance de travailler ensemble. »

“Vegetables” est une chanson bizarre centrée sur l’obsession de Wilson pour les aliments santé. Wilson voulait écrire des chansons qui représentaient les différents éléments classiques et “Vegetables” était censé représenter la terre. Pendant l’enregistrement de la chanson, il y avait une myriade de légumes dans le studio. «Légumes» met en évidence les sons de quelqu’un qui mange. Curieusement, avec Wilson travaillant sa magie de studio, cela fonctionne réellement.

Selon The Unknown Paul McCartney d’Ian Peel, le morceau présente Paul mangeant du céleri. Selon la FAQ des Beach Boys: tout ce qu’il reste à savoir sur le groupe américain de Jon Stebbins, le bruit bien entendu dans le morceau est que Paul mange du céleri ou est assis sur un radis. Quoi qu’il en soit, l’histoire du céleri est ce qui est devenu une anecdote classique et bizarre en coulisses.

Comment Paul McCartney s’en souvient

Paul McCartney lors d’une projection britannique du classique, drame oscarisé des années 1960, Midnight Cowboy | Andrew Maclear / Redferns

Paul a finalement remis les pendules à l’heure dans une interview en ligne. Il se souvient: «Je suis juste allé au studio parce qu’ils m’ont invité. Je pensais juste que ce serait amusant de s’asseoir là et de les regarder enregistrer, parce que je suis un grand fan. Et donc j’étais là, et puis ce fut, je pense, Brian qui est venu et a dit: “Oh Paul, a obtenu une faveur à demander: cela vous dérangerait d’enregistrer quelque chose?” ”

Paul était intimidé. Qu’est-ce que Wilson lui demanderait de faire? Wilson a simplement demandé à Paul de grignoter du céleri dans une cabine d’enregistrement. Paul l’a fait, disant plus tard que le moment résumait à quel point cette période était «sauvage et farfelue».

