Pourquoi vous pouvez faire confiance à l’hôte de «The Bachelor» Chris Harrison

En ce qui concerne le baccalauréat, Chris Harrison est un pilier. Il anime l’émission de téléréalité à succès depuis ses débuts en 2002, il ne fait donc aucun doute qu’il possède le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour que tout se passe bien. Cependant, il y a plus que cela. Quelque chose à propos de Chris Harrison le fait paraître sympathique et digne de confiance. Et Harrison dit qu’une grande partie de cela est due au spectacle lui-même – cela a fait de lui une personne de confiance.

Comment l’hébergement a changé pour Chris Harrison

Quand Chris Harrison a commencé le baccalauréat, il n’était plus dans la même position qu’il est maintenant. En fait, il était beaucoup plus concentré sur l’aspect d’accueil du rôle que sur le rôle de médiateur ou de conseiller.

Chris Harrison a déclaré à Fox News: «Il y a dix-huit ans, c’était probablement 90/10 ou 80/20 [percent] où j’étais hôte parce que je sais que vous devez gagner ces galons. Vous devez gagner le respect. Vous devez gagner la confiance. “

Il est logique que Harrison ressentisse le besoin de se forger une réputation d’hôte totalement impartial avant de devenir quelque chose de plus proche d’un conseiller.

Harrison a ajouté: “Mais à mesure que je vieillis et que je vis mes propres expériences de vie et, évidemment, ils m’ont vu héberger, et la nouvelle a circulé tout au long du [‘Bachelor’] famille que je suis quelqu’un en qui on a confiance et sur qui on peut s’appuyer. »

Finalement, en raison de cette transition, Harrison est devenu quelque chose de plus comme un ami pour les concurrents. Il a dit: «Et je n’ai jamais jeté qui que ce soit sous le bus ni soutenu le bus sur quiconque ne le méritait pas. Et donc je pense que j’ai gagné la place d’être l’ami et le confident. Et maintenant c’est probablement 75/25 [percent] d’être cet ami et le confident. Et puis 25% hébergent et produisent probablement l’émission. »

Jusqu’à présent, il semble que la même chose se vérifie en ce qui concerne sa relation avec Peter Weber sur la saison en cours.

Comment «le baccalauréat» a affecté sa vie de père

Bien que le temps de Harrison sur The Bachelor ait changé son rôle d’hôte en quelque chose de plus, cela a également affecté sa vie personnelle. Harrison a expliqué comment le travail sur le baccalauréat a affecté son approche de la paternité.

Harrison croit que le fait de participer au baccalauréat lui a permis de mieux comprendre les perspectives et de comprendre les relations.

Il a déclaré à Fox News: «Tout le monde comprend la compagnie, la veut, l’obtient, peu importe à quoi elle ressemble», a déclaré Harrison. “Et donc je pense que je suis un meilleur auditeur. Je pense que je suis un meilleur papa. Je suis beaucoup moins un gars en noir et blanc. Et je pense que peut-être que lorsque vous êtes plus jeune, vous ressemblez beaucoup plus à «ma façon ou l’autoroute» quand vous êtes papa ou même dans une relation. Et la vie n’est pas si noire et blanche. ”

Un changement de perspective

À cause du temps de Chris Harrison sur The Bachelor, il a appris que même lorsque les gens semblent terribles, il y a généralement quelque chose derrière leur comportement – une cause profonde pour laquelle ils agissent comme ils le font.

«Il y a une grande zone grise. Et je pense que lorsque vous citez-citez, rencontrez les méchants, dites un Tchad [Johnson] ou quelqu’un comme ça… Les gens sont si rapides à écraser ces gens et à les poursuivre. Et mon truc est, qu’est-ce qui le fait tiquer? Pourquoi est-il comme il est? Qu’est-ce que c’est dans sa vie? Qu’est-ce que c’est avec sa famille et sa maman, et [what is it] qui lui donne envie de faire sauter des relations? », a expliqué Harrison.

Il a ajouté: «Mais je pense que je suis un meilleur thérapeute, auditeur et interrogateur. Et j’espère, vous savez, que vous devrez demander à ma petite amie si je comprends mieux un être humain. Je pense que je suis.”

Il semble que Chris Harrison ait pris le temps de vraiment réfléchir à ce que l’hébergement The Bachelor a signifié pour lui personnellement – et que cela a eu un impact majeur sur sa vie personnelle. Nous espérons que Chris Harrison pourra aider Peter Weber à trouver l’amour.