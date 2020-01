Pourquoi vous pouvez ignorer l’épisode le moins vu de “The Office”

Il est facile de choisir plus des meilleurs épisodes de The Office que des mauvais. Néanmoins, il n’y a pas une émission dans l’histoire de la télévision qui n’ait pas d’épisodes qui n’ait pas tout à fait atteint le but. L’écriture de comédie n’est jamais facile à soutenir pendant plusieurs saisons sans épuisement final.

Il y a un épisode de The Office généralement cité comme le pire. Celui-ci est apparemment si mauvais qu’il a reçu une note dans les 6 sur IMDb.com

Pour les fans de la série, c’est une sorte de choc. Appelé “The Banker”, il vaut la peine de revenir en arrière et de voir pourquoi cet épisode a été si mal noté (avec une audience plus faible). Les fans soutiennent qu’il est à égalité avec un autre médiocre qui est arrivé tard dans la course de l’émission.

Laquelle est vraiment pire? En passant lorsque les émissions ont été diffusées, les saisons précédentes sont généralement considérées plus favorablement.

Qu’est-ce qui a fait de «The Banker» une telle bombe?

Le casting de «The Office» | PAUL LAURIE / Patrick McMullan via .

À peu près tous les sites de médias qui classent les pires épisodes de The Office citent «The Banker» tout en haut. . le place au # 7 de leur liste, même si cela a eu lieu alors que Michael Scott de Steve Carell était toujours là.

Il y a une raison différente que certains pourraient penser pourquoi cet épisode n’est pas très bien noté. Les scénaristes ont décidé de faire de la série un épisode de flashback, un peu de cliché pour chaque sitcom existante.

L’intrigue dans cet épisode est très mince et implique essentiellement un banquier d’entreprise arrivant à Dunder Mifflin pour faire une inspection après un rachat. C’est pourquoi le titre est ce qu’il est, en plus d’être une excuse pour que chaque département inspecté devienne un récapitulatif de six ans des personnages.

Faire une bobine de mise en évidence était un bon moyen de compiler les moments les plus drôles de The Office jusqu’à l’époque; cependant, cela semblait juste paresseux par rapport aux prouesses d’écriture offertes par chaque épisode précédent.

Les critiques continuent de dénoncer l’épisode

La plupart des critiques de télévision ne pouvaient pas comprendre pourquoi The Office s’était donné la peine de regarder un clip au début de sa diffusion, y compris après une interruption de six semaines. Les notes ne glissaient certainement pas (encore), ce qui donnait l’impression d’être un copiste.

Certes, les scénaristes d’émissions de télévision peuvent s’épuiser après tant d’années. Peut-être qu’après six ans, ils avaient l’impression d’avoir besoin d’au moins une courte pause, d’où un clip à la mi-saison. Certains critiques pensaient même que les clips utilisés n’étaient pas les meilleurs, avec beaucoup de la première saison où le spectacle n’avait pas encore tout à fait trouvé son rythme.

Les notes pour cet épisode ont considérablement diminué par rapport à six semaines auparavant, prouvant que les téléspectateurs n’aimaient pas les clips même en 2010. La plupart des sitcoms ne se soucient pas des festivals de clips de nos jours en raison de leur artifice. Quand ils semblent forcés, cela devient d’autant plus méprisé.

Maintenant, il y a une note écarlate sur “The Banker” sur IMDb. L’ep se situe toujours à un très bas 6,8 par rapport aux normes habituelles de The Office.

Est-ce vraiment le pire épisode de «The Office», ou y en a-t-il un autre?

Il allait y avoir un spin-off de The Office avec Dwight appelé The Farm.

– What The F *** Facts (@WhatTheFFacts) 29 juin 2014

Un consensus général semble émerger selon lequel “The Banker” n’est pas le pire simplement parce qu’il est facile de lui donner un laissez-passer pour être une émission de clips. Un autre épisode de la dernière saison est généralement considéré comme un peu trop étrange en ce qui concerne les épisodes passés typiques.

Tout le monde n’était pas fan du personnage de Rainn Wilson Dwight qui était sans doute l’un des personnages de télévision les plus décalés jamais créés. Son premier rôle dans “The Farm” de la saison 9 a pris le spectacle entier loin de Dunder Mifflin et dans la famille mondiale de Dwight, les Schrutes. Lorsque la tante de Dwight décède, une réunion de famille a lieu à ses funérailles pour déterminer qui hérite de sa ferme.

La rumeur était que NBC avait l’intention de faire un pilote pour une émission dérivée de Dwight. En raison du fait que Dwight était un personnage étrangement étrange, il n’aurait peut-être jamais gélifié. Placer «The Farm» sous la bannière The Office, cependant, était une erreur majeure, en dehors de la dernière saison où il fonctionnait à la vapeur.

“The Farm” a une note plus élevée sur IMDb que “The Banker”. Quoi qu’il en soit, les deux épisodes ont utilisé les éléments les moins inspirés des sitcoms sans ruiner l’héritage comique général de la série.