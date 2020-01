Pourquoi Wendy Williams dit qu’elle n’a aucun regret d’épouser Kevin Hunter

Wendy Williams est une figure polarisante qui n’hésite jamais à utiliser la controverse comme fourrage pour son populaire talk-show de jour, The Wendy Williams Show. Alors que son approche effrontée de s’attaquer à la culture pop l’a laissée se quereller avec plusieurs célébrités de haut niveau, elle s’est retrouvée à l’autre bout du microscope métaphorique alors que son mariage avec Kevin Hunter s’effondrait.

Maintenant, son divorce est enfin terminé, et Williams est catégorique: elle ne regrette pas d’avoir épousé son ex même si la saga émotionnelle s’est jouée pour le monde entier.

Wendy Williams et Kevin Hunter sont mariés depuis des décennies

Wendy William | Michael Tran / FilmMagic

Williams et Hunter se sont mariés en 1997, et ils ont un fils ensemble qui est né en 2000. Ils ont bâti ensemble la présence médiatique impressionnante de Williams.

Hunter, qui possédait un salon de beauté et n’avait aucune expérience de divertissement, est devenu le manager de Williams. Ils ont tout partagé. Ils ont tous deux été producteurs exécutifs de l’émission et ont co-dirigé la société de production Wendy Williams Productions.

L’entreprise la plus célèbre de Williams est certainement son talk-show, qu’elle et Hunter ont lancé en 2008. Le spectacle est extrêmement populaire grâce en grande partie à l’approche sans retenue de Williams pour s’attaquer à d’autres célébrités, notamment en jetant une tonne d’ombre et en faisant tout un quelques ennemis. Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian et Bill Cosby ont tous été la cible de son snark signature.

Des rumeurs de fraude sur Kevin Hunter ont commencé il y a des années

Alors que le mariage de Williams et Hunter n’a pris fin que récemment, leurs luttes ont commencé il y a des années. En 2000, peu de temps après la naissance de leur fils, Williams a entendu Hunter au téléphone avec son apparente maîtresse.

«J’ai entendu des propos graisseux dans la pièce voisine. À qui parle-t-il? J’ai basculé et j’ai rampé et j’ai entendu ce que j’ai entendu. J’étais comme “Wow okay, alors c’est comme ça que ça se passe”, a-t-elle expliqué plus tard.

En fin de compte, la paire a traversé cet incident et Williams a affirmé que leur relation était plus forte à cause de cela. La relation sera à nouveau mise à l’épreuve en 2008 lorsqu’un ancien employé de l’émission de radio de Williams accusera Hunter de créer un environnement de travail hostile.

L’ancien employé a également allégué que Hunter avait agressé physiquement sa femme. Pendant ce temps, encore plus de rumeurs d’infidélité tournoyaient autour de Hunter.

Williams a adressé les chuchotements et les potins en levant sa main pour montrer sa bague de mariage sur le tournage de son spectacle.

“Vous pouvez croire ce que vous voulez”, a-t-elle déclaré au public. “Je reste avec mon gars.”

Wendy Williams face à des problèmes de santé

En plus de leurs problèmes de relations interpersonnelles, Williams a également fait face à des problèmes de santé très publique.

En 2017, elle a révélé qu’elle souffrait d’une maladie auto-immune appelée maladie de Graves. Elle a également reçu un diagnostic de lymphœdème. Elle s’est ouverte aux fans sur ses symptômes douloureux et ses procédures de traitement intenses et a jailli sur le soutien qu’elle recevait de son mari pendant cette période difficile.

En 2019, les difficultés de Williams avaient atteint leur point culminant. En mars, elle est apparue dans son émission pour défendre son mariage contre encore plus de rumeurs de divorce.

«Les mariages ont des flux et des reflux, le mariage n’est pas facile. Et ne me posez pas de questions sur la mienne jusqu’à ce que vous voyiez que ça a disparu », a-t-elle dit, signifiant son alliance. “Et ça ne va nulle part, pas dans cette vie.”

En avril, cette alliance était éteinte et la procédure de divorce avait été annoncée. Au milieu de l’annonce surprenante (sinon tout à fait inattendue), Williams a également parlé de ses propres difficultés avec sobriété alors que les fans se demandaient si son émission était sur le point d’être annulée.

Wendy Williams continue de divorcer

Maintenant que le divorce est finalisé, et des sources rapportent que le couple divise la plupart de leurs actifs, et Williams obtiendra le contrôle total du studio de production. En fin de compte, Williams ne regrette pas son mariage avec Hunter: “Je ne suis pas folle, vous savez, cela fait 25 ans que je ne regrette pas”, a-t-elle déclaré. “Mais vous savez quoi, parfois les gens continuent leur vie.”

Une partie du passage comprend le maintien de son émission malgré les rumeurs d’annulation. Il a été renouvelé jusqu’en 2022 au moins, afin que les fans puissent continuer à la voir peser sur les problèmes de mariage d’autres célébrités et se moquer de leurs apparences physiques.