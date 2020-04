Pourquoi Willow Smith a cessé de fumer de la marijuana

Une fois un utilisateur avide de marijuana, Willow Smith vient de révéler qu’elle ne s’allume plus.

Dans un épisode spécial de “Red Table Talk” cette semaine sur la façon de faire face à la dépendance et l’anxiété au cours de la coronavirus pandémie, maman Jada Pinkett Smith a révélé que sa fille avait pris du recul par rapport à son ancienne habitude.

“Willow, je suis aussi très fière de toi parce que tu as décidé de limiter ton tabagisme excessif”, a-t-elle dit, alors que Willow rappelait aux téléspectateurs que Jada lui disait toujours: “Tu dois arrêter de fumer.”

“Seulement parce qu’en tant que mère, je pouvais en voir les effets que tu ne pouvais pas”, a expliqué Jada. Grand-mère ajoutée Adrienne Banfield Norris, qui a surmonté la toxicomanie elle-même, “Pour moi, c’était comme, avec l’histoire que nous avons dans notre famille, ça me rendait fou.”

Selon Willow, elle ne fume pas de marijuana depuis trois mois et bien qu’elle utilise toujours du CBD, elle s’est complètement éloignée du THC.

“Quand j’ai arrêté de fumer, ça m’a vraiment ouvert les yeux car il y a tellement de gens que j’ai appelés amis dans ma vie qui [drifted away]”, at-elle expliqué.” Cela m’a vraiment fait réfléchir. C’est très social, pour moi ça l’était. Quand tu es jeune et que tu es avec tes amis, tu n’y penses pas. ”

Elle a dit qu’elle avait commencé le yoga depuis et avait réalisé qu’elle excellait “parce que j’y mettais toute mon énergie”. Elle a ajouté: «J’étais comme, wow, et si je faisais ça avec tout. “

Bien qu’elle ait reconnu à quel point la marijuana peut être bénéfique à des fins médicinales, elle a ajouté qu’elle se sentait moins anxieuse depuis qu’elle avait cessé de fumer, ce qui l’a vraiment surprise. Willow a dit qu’elle était également plus productive et plus concentrée.

“Quand je m’ennuyais, je fumais”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, à cause de cette quarantaine, je m’ennuie tout le temps mais je mets mon énergie dans différentes choses.”

Quant à la façon dont elle a réduit sa consommation de marijuana, Willow a expliqué qu’elle avait jeté tout ce qu’elle pouvait fumer et fumer. Cela l’a forcée à faire de réels efforts pour en obtenir plus, ce qu’elle a fini par ne pas faire.

“Comme toute autre chose, si vous en abusez, ce n’est pas utile”, a ajouté Jada. “J’ai l’impression que les gens pensent que si elle sort du sol, vous ne pouvez pas en abuser.”

Regardez l’épisode complet ci-dessus.

