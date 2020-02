Pourquoi y a-t-il encore des films Disney, Pixar et Marvel sur Netflix?

Avec sa date de première en novembre 2019, certains abonnés se demandent pourquoi tous les films appartenant à Disney ne sont pas sur Disney +. Quelle est la relation de Netflix avec le service de streaming de Disney? Comment y a-t-il encore des films comme Avengers: Infinity War, Incredibles 2 et Princess and the Frog sur Netflix? Voici ce que nous savons de ces plateformes d’abonnement.

Quels films appartenant à Disney sont toujours sur Netflix, à partir de 2020

En ce qui concerne le contenu Disney actuellement disponible en streaming sur Netflix, il existe une poignée de films sur cette plate-forme rivale. Des films d’animation comme Princess and the Frog, Bolt, Tarzan et Ralph Breaks the Internet sont toujours sur Netflix. Mais ne vous inquiétez pas, certains de ces films sont également déjà sur Disney +.

En raison d’un accord de licence, les nouvelles adaptations en direct telles que Christopher Robin et Mary Poppins Returns ne sont disponibles que sur Netflix. Ils feront le changement dans les prochains mois, avec des films produits par Marvel et Pixar.

Parce qu’ils sont techniquement sous l’égide de Disney, les films créés par Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox et National Geographic sont également hébergés sur la plateforme d’abonnement de Disney. Certains sont toujours sur la bibliothèque de Netflix. Cela comprend Incredibles 2, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Black Panther et Solo: A Star Wars Story.

Comment Netflix conserve-t-il les droits de licence pour des films comme «Avengers: Infinity War» et «Princess and the Frog?»

Selon CNet, Disney et Netflix sont partenaires depuis 2016 et jusqu’en 2019, cette plate-forme de streaming était le principal endroit où les familles pouvaient trouver des films et des émissions de télévision appartenant à Disney. Ensuite, la Walt Disney Company a créé son propre service d’abonnement en 2019, hébergeant une grande partie de ses films d’animation et d’action en direct exclusivement sur Disney +.

Si vous avez essayé de regarder un film indisponible sur Disney +, vous avez peut-être vu un message qui disait: «en raison des accords existants, ce titre sera disponible sur…» Selon Screenrant, «Les droits de diffusion en continu sont un gros problème pour Disney + , car il constitue un obstacle majeur pour que ses films les plus populaires soient ajoutés à la bibliothèque… Les droits de diffusion doivent expirer avant de pouvoir être vus sur Disney +, et ce ne sont pas les seuls films. »

Netflix a répondu à la plateforme de streaming de Disney avec un partenariat qui lui est propre

En tant que l’un des principaux concurrents de Disney, Nickelodeon s’est associé à Netflix, apportant du contenu original et axé sur la famille à cette plate-forme de streaming. En attendant, les films et émissions de télévision produits par ce réseau sont disponibles sur le service d’abonnement, de Victorious à Big Time Movie.

Semblable à Netflix, Disney + a créé quelques-unes de ses propres émissions de télévision exclusives. Le Mandalorian est devenu la toute première série Star Wars d’action en direct, présentée sur cette plate-forme à sa date de lancement. En fait, The Mandalorian est devenu l’une des émissions de télévision les plus diffusées, battant Stranger Things de Netflix, selon Business Insider.

Il y a des émissions basées sur des films originaux de Disney Channel (High School Musical: The Musical: The Series) et certaines mettant en vedette les personnages de Toy Story de Pixar (Forky pose une question et la vie de la lampe.) Vraisemblablement, ces émissions ne feront jamais leurs débuts sur Netflix.

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.