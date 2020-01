Pourquoi YouTuber Onision a-t-il appelé le 911 de Chris Hansen?

YouTuber Onision, également connu sous les noms de Gregory Jackson et James Jackson, a été accusé de toilettage, ainsi que d’abus émotionnel et de coercition sexuelle, par un certain nombre de victimes présumées ces dernières années. Avec son mari Kai (anciennement Laineybot), qui a également été accusé de partager des photos prétendument explicites avec des filles mineures, Jackson a nié à plusieurs reprises les allégations.

Chris Hansen, ancien animateur de Dateline’s To Catch a Predator, a fait la chronique des allégations dans une série d’interviews sur son livestream, Have a Seat With Chris Hansen. Plus récemment, l’enquête indépendante de Hansen a abouti à une visite en personne au domicile de Jackson et Kai dans l’État de Washington, ce qui a entraîné un appel au 911 et une poursuite civile.

Chris Hansen | Mike Pont / WireImage

Chris Hansen a interviewé une série de victimes présumées d’Onision

Ces derniers mois, Hansen a interviewé un certain nombre de jeunes femmes qui affirment avoir été victimes d’une manière ou d’une autre de Jackson et / ou Kai.

Les personnes interviewées comprenaient la pop star canadienne Shiloh, qui a allégué que Jackson l’avait préparée lorsqu’elle était mineure jusqu’à ce qu’elle soit légalement assez âgée pour consentir au sexe. Après avoir commencé à sortir ensemble, Shiloh a allégué que Jackson la soumettait régulièrement à des formes d’abus bizarres, notamment se raser la tête contre sa volonté et filmer ses crises pour les partager sur YouTube plutôt que de consulter un médecin.

Une autre victime présumée, Sarah, a affirmé que Jackson et Kai, qui à un moment donné étaient ses tuteurs légaux lorsqu’elle luttait avec sa famille biologique, l’ont soignée lorsqu’elle était mineure et ont commencé une relation sexuelle avec elle lorsqu’elle a eu 18 ans.

Plusieurs autres victimes présumées se sont également manifestées, incitant Hansen à entrer en contact avec le FBI. Hansen a affirmé lors de sa diffusion en direct que le FBI enquêtait activement sur le couple. Onision / Jackson a récemment été banni de Patreon et de Twitch en raison des allégations.

Pendant ce temps, Jackson et Kai ont nié toutes les allégations contre eux. Ils poursuivent actuellement Hansen et un autre YouTuber, Repzion, devant un tribunal civil.

L’ancien hôte de «To Catch a Predator» a visité la maison de Jackson

Hansen a récemment visité la maison de Jackson et Kai dans l’espoir de leur parler en personne. Après que Hansen a frappé à leur porte, les YouTubers ont contacté les forces de l’ordre. L’audio 911 suggère que Jackson a qualifié Hansen et son équipe de caméras de «harceleurs».

“Il y a une personne qui me traque en ligne et ils sont juste venus chez moi”, a déclaré Jackson au répartiteur. “Ils frappent à ma porte. Ils ont un tas de caméramans. C’est YouTube, ce sont des harceleurs YouTube. ”

En audio de l’appel, téléchargé sur la chaîne YouTube de Have a Seat With Chris Hansen, Jackson a déclaré que Hansen n’avait pas d’armes avec lui. Pourtant, il a ajouté: “Il me crie des choses par la porte en ce moment.”

Le YouTuber a affirmé que Hansen était un «harceleur» dans l’audio 911 publié

Lorsque le répartiteur du 911 a demandé à Jackson s’il connaissait son prétendu harceleur, le YouTuber a admis: «C’est Chris Hansen… Il dit:« Je veux votre version de l’histoire, Greg. »»

De la raison du harcèlement présumé, Jackson a proposé une explication qui semblait concerner son ancienne fille adoptive, Sarah. “J’ai quelqu’un avec qui j’ai 18 ans, non, je pense qu’un jeune de 19 ans avec qui je ne voulais plus sortir, je ne voulais pas être avec eux”, a déclaré Jackson. Il a ajouté: “En conséquence, cette personne essaie de me poursuivre agressivement d’une manière vraiment détestable.”

“Mais vous avez dit qu’ils venaient de YouTube, alors c’est comme une émission qu’ils font?”, S’enquit le répartiteur du 911.

“C’est une diffusion en direct”, a expliqué Jackson. De son procès contre Hansen, Jackson a déclaré: «J’ai déjà parlé à un avocat de calomnies et d’autres choses. Ce gars est vraiment, vraiment détestable envers moi. ”

Hansen a promis de fournir plus de détails sur son passage près de la maison de Jackson dans les prochains flux de Have a Seat With Chris Hansen.