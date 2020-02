Pourquoi Zayn Malik n’a pas acheté le dernier album de One Direction

Zayn Malik s’est séparé de One Direction en 2015. Certains fans se sont demandé à quoi ressemblerait le groupe sans lui. Heureusement, One Direction a pu sortir une musique qui a plu aux fans même après le départ de Malik. Malik, cependant, n’était pas satisfait de toute la musique que One Direction avait faite après avoir quitté le groupe. Jetons un coup d’œil à ce qu’il a aimé et à ce qu’il n’a pas aimé.

Un conte de deux chansons One Direction

Les groupes doivent souvent changer leur direction musicale au moins légèrement pour maintenir l’intérêt de leurs fans. Cela était évident dans les singles du premier album de One Direction sans Malik, Made in the A.M. Par exemple, le premier single de Made in the A.M. était “Drag Me Down”. «Drag Me Down» est une chanson qui mélange des éléments de pop, de reggae rock et de musique dubstep. Bien qu’il y ait une certaine obscurité dans les paroles de la chanson, elle est clairement conçue pour la piste de danse.

Le deuxième single de cet album, “Perfect”, va dans une direction complètement différente. C’est une ballade d’amour inspirée de l’électronique qui est complètement en phase avec les ballades matures One Direction sorties plus tard dans leur carrière de groupe.

Les fans semblaient apprécier ce changement de style. C’est toujours agréable pour un artiste de trouver un équilibre entre la sortie de chansons plus rapides et des chansons plus lentes. Malik était moins réceptif.

Ce que Zayn Malik a fait et n’a pas aimé

«Perfect» par One Direction

Malik a fait l’éloge de “Drag Me Down”. Selon Billboard, il a tweeté: «Fier de mes garçons, le nouveau single est malade. Grand amour. 🙂 X.” Les réalisateurs étaient heureux de voir que Malik approuvait la première aventure artistique de son ancien groupe sans lui. Pour beaucoup, c’était comme si Malik donnait au groupe sa bénédiction alors qu’ils empruntaient un chemin inexploré.

Cependant, cela ne signifie pas que Malik a approuvé le Made in the A.M. dans son ensemble. En fait, une chanson l’a convaincu que cela ne valait pas la peine: «Parfait». Bien qu’il soit devenu l’un des tubes les plus célèbres du groupe, Malik ne l’a pas approuvé.

En 2015, Billboard a demandé à Malik s’il prenait la peine d’écouter Made in the A.M. Il a admis «Non. Je serai honnête. Je pensais que le premier single était plutôt cool. J’ai entendu le deuxième single et [Malik made a disgusted face] ouais, je n’ai pas acheté l’album. “

Zayn Malik s’ouvre sur One Direction

«Pillowtalk» par Zayn Malik

Dans la même interview, Malik a comparé sa musique à celle qu’il a faite avec One Direction. “Je vais descendre [to the studio] et enregistrer peut-être sept chansons par nuit. C’est parce que j’aime ce que je fais. Je ne me censure plus, donc je ne suis pas fatigué. J’aime cela.”

Bien qu’il soit parfois insatisfait de la musique de One Direction, il reconnaît que son temps avec le groupe a ses avantages. Billboard lui a demandé sa plus grande réussite avec le groupe. Il a répondu «Statut. La capacité de restreindre certaines choses que je voudrais faire. »

Il a ajouté: «J’ai également appris qu’il est bon de garder des amis. Parce que vous ne savez pas quand vous allez en faire de nouveaux, alors vous devriez probablement garder les anciens. ” Cela pourrait être un bon conseil pour nous tous, selon nos circonstances.

Malik a clairement apprécié une partie de la musique de One Direction. «Parfait» n’était pas sa tasse de thé. Cela ne signifie pas que les fans de One Direction ne sont pas autorisés à en profiter.

