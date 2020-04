Pourrait-il y avoir une saison 2 de ‘Little Fires Everywhere’?

Après la fin d’une série bien faite, la première question que se posent souvent les fans est: “Quand annonceront-ils la saison 2?” Malheureusement, cette nouvelle pourrait ne jamais arriver au public de Little Fires Everywhere, car l’adaptation de Hulu avec Kerry Washington et Reese Witherspoon a été présentée comme une mini-série. Mais il y a toujours de l’espoir! Voici ce que nous savons.

“Little Fires Everywhere” a terminé sa course sur Hulu

Kerry Washington et Reese Witherspoon de «Little Fires Everywhere» | Erin Simkin / Hulu

LFE a commencé à être diffusé en mars 2020. Les trois premiers épisodes ont été diffusés le 18 mars, et les épisodes suivants sont sortis chaque semaine par la suite. La série suit Elena Richardson de Witherspoon et Mia Warren de Washington, ainsi que leurs familles entrelacées, vivant à Shaker Heights, Ohio.

LFE a reçu de nombreux éloges pour son jeu d’acteur et son écriture. L’accent mis sur la race, la sexualité et le contexte socio-économique a suscité de nombreuses conversations. Le huitième et dernier épisode est sorti le 22 avril sur Hulu, répondant à la question centrale: qui a incendié la maison de Richardson?

La série est basée sur un livre

Comme de nombreux films et émissions de télévision, LFE est basé sur un livre du même nom. Écrit par Celeste Ng, le roman a été influencé par ses propres années d’adolescence dans la ville unique des années 1990. Avant sa publication en 2017, Witherspoon l’a rencontré et a décidé de l’adapter au petit écran.

Bien qu’il y ait quelques différences notables entre le matériel source et le spectacle, le cœur et le message sont très similaires. Ng est allée sur Twitter pour tweeter pendant qu’elle regardait la finale, faisant l’éloge de la distribution et de l’équipe et disant qu’elle était «si honorée» et «si reconnaissante».

Le showrunner aborde une deuxième saison

Pour les fans qui ont aimé LFE, la question demeure: feront-ils une autre saison? “Je serais ouvert à cela car c’est le meilleur travail que j’ai jamais eu”, a déclaré la showrunner Liz Tigelaar dans une interview avec EW. Elle a appelé cela «une expérience de travail incroyable» et a ajouté qu’elle «ne dira jamais jamais» pour continuer. Cependant, elle ne fait pas exactement pression pour la saison 2.

«Dans mon cœur, j’ai l’impression que c’est ce qui a toujours été, qui est une série limitée. C’est un spectacle avec un début, un milieu et une fin. Tout brûle », a expliqué Tigelaar. Elle a appelé cela une «histoire close», disant que «ces huit épisodes honorent le livre». Cela semble assez ouvert et fermé.

Est-ce que «Little Fires Everywhere» pourrait être comme «Big Little Lies»?

Ce n’est pas inconnu pour un spectacle qui a été facturé comme une mini-série pour revenir. L’un des exemples les plus notables de cette situation est une autre récente entreprise télévisée de Witherspoon, Big Little Lies. Comme LFE, BLL est basé sur un roman, et il n’y a pas de suite – l’intrigue du livre se termine avec le mystère qui termine également la première saison.

Cependant, cela n’a pas empêché BLL de revenir pour une deuxième saison. Avec l’aide de l’auteur du livre, les écrivains ont pu continuer l’histoire d’une manière qui semblait organique, tout en ajoutant à l’intrigue. Il semble certainement que cela pourrait être possible avec le LFE, mais cela dépend de nombreux facteurs. Nous devrons donc voir ce qui se passera ensuite.

Ce que les fans devraient plutôt attendre

Bien que LFE semble peu susceptible d’emprunter la voie de BLL, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de la série. Le premier roman de Ng, Everything I Never Told You, a été optionné en 2018, pour être transformé en film. Et selon l’auteur, il pourrait y avoir des nouvelles sur ce front «bientôt».