Pouvez-vous acheter la robe bleu électrique post-Megxit de Meghan Markle?

Il est difficile de croire que dans quelques semaines, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ne seront plus des membres de la famille royale. Ils exercent la dernière de leurs fonctions officielles, et nous devons dire que c’est assez doux-amer.

Des millions d’autres fans à travers le monde sont heureux que Meghan et le prince Harry puissent enfin vivre la vie tranquille dont ils rêvent depuis si longtemps. Cela dit, les fans sont également tristes que nous ne les verrons pas effectuer des tâches régulièrement.

Pendant la courte période où Meghan était une royale qui travaillait, les regards éblouissants dans lesquels elle est sortie n’ont jamais été décevants. Il semble qu’elle puisse réussir n’importe quel style, et elle choisit des couleurs qui lui semblent absolument incroyables.

Au fil des ans, de nombreuses tenues de Meghan ont été copiées, de sa robe de mariée emblématique aux styles de maternité qu’elle portait en attendant bébé Archie. Cependant, c’est l’un de ses looks récents qui a fait tourner les têtes un peu plus que d’habitude. Maintenant, les fans se posent tous la même question: pouvez-vous acheter la robe bleu électrique post-Megxit de Meghan?

Le style signature de Meghan Markle

Meghan Markle | Chris Jackson / .

Depuis qu’elle a rejoint la famille royale en 2018, Meghan a créé pour elle-même un look signature qui n’est rien de moins que magnifique. Les fans ont l’habitude de la voir dans des looks un peu audacieux. Pendant son temps en tant que royale, elle était connue pour contourner un peu les règles en ce qui concerne ce qu’elle porterait.

Alors, pour quel type de style Meghan est-elle connue? Selon Harper’s Bazaar, son look est élégant et moderne, son style prenant une tournure classique depuis son mariage avec le prince Harry. Quant à certaines des meilleures tenues de Meghan? Personne ne peut oublier le look monochromatique marron qu’elle portait pour l’un de ses derniers engagements en tant que royale, et la robe violette qu’elle portait au Royal Albert Hall pour la cérémonie d’ouverture du One Young World Summit était tout simplement magnifique.

Les fans ont également aimé la robe verte que Meghan portait pour son entretien de fiançailles, ainsi que la tenue qu’elle a choisie pour Wimbledon – une chemise boutonnée blanche conservatrice et une longue jupe plissée colorée.

Les marques préférées de Meghan

Tout le monde a ses marques préférées, et Meghan ne fait pas exception à cette règle. Au cours des dernières années, nous l’avons vue dans des tenues inoubliables de certains des meilleurs designers du monde.

La robe la plus époustouflante dans laquelle elle est jamais sortie était probablement sa robe de mariée, conçue par Clare Waight Keller pour Givenchy. Mais cela ne s’arrête certainement pas là.

Town & Country rapporte que certains de ses créateurs les plus aimés incluent Misha Nonoo, Wilfred by Aritzia, Erdem, Club Monaco, et bien sûr, le J.Crew toujours abordable. Peu importe ce que Meghan décide de porter, nous pouvons toujours compter sur un grand ensemble que les fans du monde entier cherchent à copier.

Pouvez-vous acheter la robe bleu électrique post-Megxit de Meghan Markle?

Meghan Markle | PAUL EDWARDS / POOL / . via .

On dirait que Meghan a décidé de garder le meilleur pour la fin lorsqu’elle portait une robe bleu électrique pour l’un de ses derniers engagements qui a fait chuter les mâchoires du monde entier. D’un look absolument radieux lorsqu’elle est arrivée aux côtés du prince Harry aux Endeavour Awards, la robe à manches courtes de Victoria Beckham – la mini-robe crayon de la collection – est venue juste au genou de Meghan et n’aurait pas pu être plus parfaite pour elle.

Meghan a accessoirisé la robe avec des escarpins pointus Manolo Blahnik et une pochette carrée Stella McCartney. Elle coiffa ses cheveux en une queue de cheval élégante et basse avec une partie médiane.

Alors, la robe est-elle disponible à l’achat? Selon Footwear News, la robe est malheureusement épuisée. Les fans ne devraient cependant pas s’inquiéter. Avec autant de personnes exprimant à quel point elles ont aimé la tenue, il y a sûrement des robes similaires disponibles pour que tout le monde puisse ressembler à la royauté.