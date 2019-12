Pouvez-vous regarder «The Rise of Skywalker» sans regarder d'autres films «Star Wars»?

Que vous soyez Guerres des étoiles fan ou pas, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du prochain film final de la trilogie suivante, La montée de Skywalker. A lieu un an après The Last Jedi, c'est le dernier épisode de la saga Skywalker et vraiment la fin d'une époque dans le Guerres des étoiles la franchise. C’est l’un des films les plus parlés de l’année et sera l’aboutissement de l’une des sagas les plus appréciées. Mais pouvez-vous regarder La montée de Skywalker sans en voir d'autre Guerres des étoiles des films?

Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford sur le tournage de «Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir» | Sunset Boulevard / Corbis via .

Il sera difficile de suivre «The Rise of Skywalker» sans voir «Star Wars»

La réponse simple et courte est non; vous ne pourrez pas comprendre pleinement La montée de Skywalker si c'est votre premier Guerres des étoiles film. Bien que ce soit probablement la réponse que vous avez devinée, c'est toujours une question valide! Que vous ne soyez pas entré dans les films en grandissant ou que votre famille ne vous les ait pas montrés, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un n'a peut-être pas vu Guerres des étoiles. Mais malheureusement, si vous n'en avez jamais vu un autre Guerres des étoiles film, vous pourriez avoir l'impression qu'il se passe trop de choses.

Après deux trilogies entières, Épisode IX est censé mettre fin à tous les arcs majeurs. Des préquels aux originaux, de petites pépites ici et là feront leur apparition pour les fans des histoires. Bien que cela ne vous obligera pas à être un aficionado galactique, vous devrez savoir qui sont Luke, Leia, Rey et Kylo Ren, et toutes leurs histoires et intros se sont produites dans les films précédents.

Rey pourrait être la principale raison pour laquelle vous devez voir les épisodes précédents avant celui-ci. L'arc de Rey prend une tournure culminante La montée de Skywalker, avec la question de savoir qui elle est vraiment au premier plan du récit.

Vous devez au moins regarder les films précédents dans cette trilogie de suite

Mais bon, si vous avez un rendez-vous ou un ami qui vous supplie de partir avec eux, et vous n'avez jamais vu une minute de Guerres des étoiles, tout espoir n'est pas perdu. Avec ce que nous avons dit sur Rey ci-dessus, si vous avez seulement le temps pour quelques Guerres des étoiles films avant d'aller La montée de Skywalker, assurez-vous de mettre le réveil de la force et The Last Jedi. Ce sont les plus importants Guerres des étoiles films à lier La montée de Skywalker depuis qu'ils commencent cette ère de la saga.

Épisode VII vous présente Rey et vous montre sa vie sur Jakku. Cela montre comment Finn et Poe se sont rencontrés, et cela montre la position de Kylo Ren dans le Premier Ordre au début de tout cela. le Épisode VIII accélère le drame et met vraiment en évidence la lutte de Kylo avec qui sont ses parents et son désir d'embrasser le côté obscur malgré ses instincts.

«The Rise of Skywalker» répondra aux questions persistantes

Pour ceux qui en savent plus sur le film ou qui en ont vu des précédents, vous pouvez facilement vous attendre au réalisateur J.J. Abrams pour attacher beaucoup de choses lâches se termine car il s'agit d'un film final. Un aspect est la situation de Rey / Kylo Ren. Il a déclaré à Entertainment Weekly qu’ils «se hantent», mais qu’ils sont essentiellement les deux faces d’une même médaille. Et Daisy Ridley a déclaré que le film aborderait leur relation d'une manière ou d'une autre.

Les fans pourront voir comment ils ont ajouté Leia dans l'histoire, même si Carrie Fisher est décédée avant de pouvoir filmer son rôle. Et bien sûr, les téléspectateurs pourront décider si La montée de Skywalker fait un bon travail d'emballage de toute la franchise dans ce neuvième film.