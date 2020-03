Prenup de Charlie Sheen avec Brooke Mueller révèle tous les détails désordonnés des mariages de célébrités

Charlie Sheen est peut-être connu pour sa longue carrière d’acteur couronnée de succès et pour son célèbre père, feu Martin Sheen, mais c’est sa mauvaise réputation qui pourrait bien éclipser cet héritage.

Sheen s’est retrouvé dans un problème après l’autre au fil des ans en raison de sa consommation d’alcool, de sa consommation de drogues et plus encore.

Sans doute, cependant, certaines de ses pires infractions incluaient son traitement odieux envers ses anciens partenaires romantiques, avec lesquels il ne semblait jamais pouvoir se séparer pacifiquement. Le divorce est déjà assez difficile en soi, mais jette un canon lâche et des millions de dollars d’actifs dans le mélange, et cela devient un véritable cauchemar.

Charlie Sheen s’est marié trois fois

Charlie Sheen | Phillip Faraone / . pour Film Independent

En 2008, Sheen a épousé sa troisième et dernière épouse Brooke Mueller. Il a déclaré à l’époque: «Je disais à quelques amis hier soir que cela ressemble à mon premier vrai mariage. Le premier était un spectacle, le second était un con, et celui-ci est la vraie affaire. ”

La première épouse à laquelle il a fait référence était Donna Peele, un mannequin lorsqu’ils se sont mariés en 1995. Le mariage n’a duré que quelques mois, après une brève parade nuptiale, et on ne sait pas grand-chose sur ce qui s’est passé entre eux deux. C’est facile, ça va.

Le deuxième mariage de Sheen, de 2002 à 2006, avec l’actrice Denise Richards, était beaucoup plus public. Le couple a eu deux enfants ensemble et Richards a finalement obtenu la garde complète.

Selon Richards, Sheen était violente physiquement et verbalement et menaçait même sa vie.

Charlie Sheen et Brooke Mueller ont eu un contrat de mariage détaillé

Malheureusement pour Mueller, son mariage avec Sheen était moins une «vraie affaire» qu’une «affaire brute».

Bien que Sheen soit l’un des acteurs de télévision les mieux payés à l’époque, faisant plus d’un million par épisode de Two and a Half Men, Mueller ne verrait jamais un centime de cet argent.

Selon Gawker, le contrat de mariage stipulait que Mueller et Sheen n’auraient aucun droit à leurs gains respectifs. Mueller recevrait une allocation annuelle de 300 000 $ pendant dix ans à compter de leur mariage, 500 000 $ à payer en cas de divorce et 100 000 $ de frais de réinstallation.

Quant au manoir Sheen’s Beverly Hills, Mueller a reçu une participation dans la propriété qui a augmenté de 10% pour chaque année de mariage. La pension alimentaire pour enfants a été laissée pour une discussion ultérieure dans le cadre du contrat de mariage. Une fois le divorce réglé, elle a finalement reçu 55 000 $ par mois pour la pension alimentaire pour enfants.

Quand tout a été dit et fait, mis à part la pension alimentaire pour enfants, Mueller a fini avec moins de 2 millions de dollars. C’est moins que Sheen pour deux épisodes de Two and a Half Men.

Le montant pourrait être considéré comme une somme dérisoire pour toute personne dans sa situation, mais c’est un résultat encore plus malheureux lorsque vous tenez compte des abus qu’elle a subis. Mueller a rapporté que Sheen portait un couteau à sa gorge et menaçait de la tuer, et Sheen a ensuite plaidé coupable à des accusations.

Certaines célébrités renoncent à un contrat de mariage

Cela semble difficile à croire, mais certaines célébrités continuent de se marier sans mariage, et cela se termine généralement mal pour celui qui gagne le plus d’argent. Prenez-le de Paul McCartney. Il a réglé son divorce d’avec sa deuxième épouse, Heather Mills, pour 48,6 millions de dollars.

En ce qui concerne les divorces coûteux, cependant, peu de scissions de célébrités ont jamais dépassé la somme du règlement de Robyn Moore avec Mel Gibson: 425 millions de dollars.

Khloe Kardashian sait mieux: «Tout le monde a besoin d’un contrat de mariage! Je veux dire, peu m’importe si vous gagnez 5 ou 5 millions de dollars de nos jours… les gens sont fous, on ne sait jamais. »

Qu’un contrat de mariage soit une bonne ou une mauvaise idée, cela dépend probablement de la personne pour laquelle vous vous enracinez. Dans le cas de Mueller, les choses auraient pu se passer mieux pour elle si elle n’en avait pas signé un. Heureusement, pour la population féminine, Sheen a juré de ne plus jamais se marier.