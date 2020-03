Presley Gerber: les gens adorent me détester maintenant j’ai un tatouage de visage

2020-03-12 20:30:06

Presley Gerber – le fils de Rande Gerber et Cindy Crawford – dit que les gens “adorent le haïr” maintenant qu’il se fait tatouer le visage.

La star de 20 ans – qui est le fils de Rande Gerber et Cindy Crawford – a frappé ses détracteurs après avoir été critiqué pour avoir encré sur sa joue.

Il a écrit sur son histoire Instagram: “La plupart et beaucoup de gens peuvent obtenir un lifting du visage, changer de sexe, des injections sur les lèvres, etc. et c’est offensant de dire quoi que ce soit de nos jours, mais je reçois un petit tatouage de visage et maintenant les gens adorent me déteste … Hmmmm? (sic) ”

Pendant ce temps, Cindy serait “préoccupée” par son fils Presley.

Une source a déclaré: “Cindy et Rande sont vraiment préoccupés par leur fils. Ils veulent vraiment s’assurer qu’il va bien. Il vient de tomber des sentiers battus. Il a déjà été en traitement mais ils font pression pour quelque chose de plus sérieux. Ils veulent s’assurer qu’il est dans un bon état mental et le surveillent de près. ”

En janvier 2019, Presley a été arrêté pour conduite sous influence (DUI).

Le mannequin – qui avait 19 ans à l’époque – a été arrêté par la police à Beverly Hills le 30 décembre. Presley a été arrêté juste avant 4 heures du matin et a été condamné pour un délit une heure et demie plus tard. Les enregistrements de réservation obtenus par la colonne Page Six du New York Post ont été publiés à 12 h 13.

Son avocat Scott Spindel a déclaré à l’époque: “Presley Gerber a été arrêté et libéré de son propre chef et aucune caution n’a été versée. Presley Gerber n’a pas de casier judiciaire et n’a jamais été arrêté. Presley Gerber prend cela très au sérieux et prend les mesures nécessaires pour répondre aux allégations. “

