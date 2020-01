Preuve que Kim Kardashian et Kanye West soutiennent Michael Jackson malgré le départ de Neverland

Après des décennies de spéculations sur les prétendus méfaits de Michael Jackson, le documentaire Leaving Neverland a ajouté encore plus de carburant à l’incendie. Cependant, Kim Kardashian et Kanye West ont clairement indiqué leur position sur la question. Leur cadeau de Noël à leur fille, North, a fait la une des journaux non seulement pour son coût stupéfiant, mais aussi pour son histoire. De nombreux fans inquiets se sont demandé si c’était une bonne idée de donner à leur fille l’un des objets emblématiques de Jackson, mais la famille West a fermement planté son drapeau dans le camp “MJ is OK”.

Commentaires de Kanye sur la controverse MJ

Il y a un an, West a fait la une des journaux pour défendre Jackson alors que d’autres nouvelles sur Leaving Neverland étaient publiées. Lors de son concert du Sunday Service, West a déclaré: «Ils vont juste faire des documentaires complets sur eux, puis ils vont venir avec le documentaire Michael. Mais nous pouvons profiter de leur musique tout ce que nous voulons… Si nous voulons démolir des artistes, allons-y et sortons da Vinci du Louvre. Supprimons tout l’art. »Pour éviter la controverse suivante, Kardashian a consulté Twitter en expliquant que West parlait de ses propres expériences et de ce qu’il avait vu avec« annuler la culture ».

Je tiens à être très clair, il ne tolère les actions de personne ou un comportement dégoûtant inacceptable. Les mots de mon mari sont sortis de leur contexte à cause du timing.

Les références de Michael Jackson à travers la carrière de Kanye

Depuis son premier album en 2004, West a clairement exprimé son appréciation du King of Pop. Trois de ses premiers succès (“Gold Digger”, “Through the Wire” et “Slow Jamz”) mentionnent tous un aspect de la vie de MJ (richesse, couleur de peau, catastrophe commerciale de Pepsi). Même le célèbre verset “Ball So Hard” de Jay-Z sur leur collaboration Watch the Throne fait référence à Jackson (avec d’autres célèbres Michaels), il est difficile d’imaginer que West n’a pas eu son mot à dire.

2020 n’est pas l’année pour relancer la vie remplie de tabloïds de Michael Jackson; il est décédé très jeune, et même son plus grand critique doit admettre que Thriller gifle toujours. Cela dit, les célébrités qui prennent publiquement position en sa faveur méritent une certaine critique, surtout quand il suit un documentaire accablant. Kardashian et West auraient pu éviter ce récent accès de critique en ne faisant pas la publicité de leur achat de souvenirs MJ, mais ils ont décidé de s’enregistrer et le monde réagit en conséquence.

Comment d’autres célébrités se souviennent du roi de la pop

Peut-être que c’est le nez de l’Occident pour la critique, ou peut-être que le monde vient de répondre après quinze ans de contenu pro-MJ de sa part. Beaucoup d’autres fans de Jackson de haut niveau ont apprécié sa musique et ses souvenirs avec une infime fraction de la controverse. Lady Gaga a acheté 55 pièces de placard de MJ en 2012 sans même un sourcil levé. Il y a une différence entre l’achat d’articles aux enchères et une approbation complète, mais il est intéressant de noter que Gaga n’a vu aucune réaction des médias traditionnels – peut-être parce que son achat était antérieur à la sortie de Leaving Neverland. Kardashian et West ont passé beaucoup de temps dans la presse, alors ils ont peut-être l’habitude d’inviter à la controverse.

La première de Leaving Neverland a contraint des dizaines de célébrités à repenser leur opinion sur Jackson. Alors que presque tout le monde a exprimé son soutien aux victimes, certains des précédents partisans de Jackson ont ajusté leur position. Corey Feldman a déclaré: «Je ne veux pas être perçu car je suis ici pour défendre Michael Jackson, car je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas en toute bonne conscience défendre quiconque est accusé de crimes aussi horribles. »Les allégations contre Jackson sont présentes dans la culture pop depuis des décennies et Leaving Neverland les a poussés à un autre niveau, mais la famille West double son soutien et c’est clair qu’ils élèvent la prochaine génération pour les rejoindre.