Preuve que la relation de Kylie Jenner et Travis Scott est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît

En octobre, la nouvelle a annoncé que Kylie Jenner et Travis Scott avaient rompu. Bon type de. La scission a été décrite comme une pause. Les initiés ont déclaré que la séparation n'est «pas une scission ferme».

Ces deux-là n'auraient jamais pu se séparer fermement parce qu'ils ont un tout-petit ensemble. Chaque fois qu'un enfant est impliqué, un couple ne peut pas vraiment se séparer pour de bon. Ils devront se réunir pour le bien de leur fille, pour le meilleur ou pour le pire.

Stormi Webster a presque 2 ans, et même si ses parents ne sont pas ensemble, ils prévoient de la coparentalité ensemble.

Travis Scott et Kylie Jenner ont passé Thanksgiving ensemble

Jusqu'à présent, la coparentalité semble aller très bien. Les deux ont pu donner à Stormi un joli Thanksgiving avec ses deux parents. Scott et Jenner étaient tous deux présents au dîner de Thanksgiving de Kris Jenner.

Ce n'était pas seulement le dîner. Il semble que les deux aient passé tout le week-end de vacances ensemble.

Vendredi, l'ex-couple est allé au casino ensemble. On les a vus partager quelques verres, et il semble que Kylie Jenner et Scott se soient vraiment bien entendus. Plus récemment, ils ont assisté ensemble à la fête d'anniversaire de Sean «Diddy» Combs.

Ce n'est pas seulement Jenner avec qui Scott s'entend. Lui et le reste des Kardashian Jenners semblent s'entendre aussi. Kim Kardashian est récemment apparue sur Ellen, et elle n'avait que de belles choses à dire sur le père de sa nièce.

Kim Kardashian ne comprend pas

Bien que la deuxième sœur aînée de Kardashian soit très favorable à la relation de sa sœur cadette, elle ne semble tout simplement pas comprendre. Elle ne sait pas s'ils sont ensemble, pas ensemble, ni quel est le problème. Elle a dit sur Ellen: "Je ne connais pas le statut s'ils sont ensemble ou non. Je ne pense pas qu'ils le soient. "

Ellen DeGeneres espérait que Kardashian serait en mesure de faire la lumière sur la relation compliquée de Jenner et Scott. Apparemment, c'est tellement compliqué, même Kardashian ne peut pas le comprendre. Cela laisse peu d'espoir pour nous tous.

Une chose est sûre, cependant. Ces deux-là sont d'excellents coparents. Ils aiment clairement leur petite fille, et c'est génial qu'ils la mettent en premier malgré les tensions qui existent dans leur relation.

Kardashian peut ne pas être en mesure de comprendre quelle est leur relation, mais elle doit féliciter Jenner et Scott pour leurs compétences en coparentalité.

Elle a dit: "Non, honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ne sont vraiment que des amis proches et une coparentalité incroyable. »

Kardashian s'est adressé à une nouvelle bague en diamant que Jenner a été aperçue portant. C'était juste une déclaration de mode, il n'y a pas de mariage dans les cartes pour ces deux-là en ce moment. Selon Kardashian, ils ne sont «définitivement pas fiancés».

Kendall Jenner n'est peut-être pas très favorable à la coparentalité de Kylie Jenner

Kendall Jenner était récemment sur The Late Late Show, co-organisant avec son ex Harry Styles. Elle a dû participer au segment «Renverse tes tripes ou remplis tes tripes». Dans cette action ou vérité modifiée, les participants doivent répondre à des questions personnelles ou boire quelque chose de dégoûtant.

Elle avait le choix entre classer ses frères et sœurs du meilleur au pire parent ou boire du lait de poule de 1000 ans. Elle a choisi de se classer. Kylie Jenner est arrivée au quatrième rang sur cinq.

Selon Kardashian, ses frères et sœurs ne se préoccupaient généralement pas d'être classés, à une exception près. Kourtney Kardashian est arrivée la dernière et elle a été vexée. Mais quelqu'un devait venir en dernier, et Kendall Jenner a fait précéder son classement en disant que tous ses frères et sœurs sont des parents incroyables.

Pourtant, peut-être que le mannequin ne pense pas que sa sœur de magnat de la beauté est aussi bonne en coparentalité que nous. Kim Kardashian pense qu'elle aurait dû faire tout ce qu'il fallait pour éviter de créer un problème avec sa famille. Selon l'aspirante avocate: "Kendall aurait juste dû boire ou manger une tarentule – quoi qu'elle ait à faire."