Preuve que Meghan Markle ne veut pas vraiment rester seule

Début janvier, deux des personnalités les plus célèbres du monde ont annoncé qu’elles ne voulaient plus vivre sous les projecteurs. Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont décidé qu’ils étaient fatigués d’être toujours sous un microscope et ont choisi de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale pour vivre une vie plus privée.

Après avoir tellement vu leurs noms dans les gros titres, de nombreux fans royaux ont compris qu’ils voulaient simplement plus d’intimité. Cependant, certains se grattent la tête, car ils font toujours l’actualité en première page tous les jours et n’ont pas exactement gardé le profil bas.

Bien que le prince soit né dans une vie de renommée et de privilèges, Meghan a découvert la vie de célébrité en tant qu’actrice plus récemment, mais son comportement amène maintenant les gens à se demander si elle veut vraiment abandonner cette vie et être laissée seule.

Sourire pour la caméra au Canada

Depuis sa démission, l’intérêt pour le couple est à son comble, ce qui devait se produire après que l’annonce de sa bombe eut failli s’écraser sur Instagram.

Selon le rédacteur en chef de la BBC, Amol Rajan, «le moyen de rester en dehors des médias n’est pas trop intéressant. Ironiquement, les événements récents ont vu l’intérêt pour les Sussex augmenter radicalement. »

Ce que Meghan devait réaliser, c’est que les paparazzis étaient stationnés à l’extérieur de la maison sur l’île de Vancouver où ils ont séjourné. Alors, quand elle a décidé de marcher sur un sentier public près de la maison avec ses chiens et Archie, elle savait qu’il y avait une possibilité que quelqu’un prenne une photo d’elle. Mais lorsque cela s’est produit, l’ancienne star de Suits aurait été alarmée.

Le rédacteur en chef de CHEK, Scott Fee, a parlé au photographe qui a pris la photo et il a dit: “Meghan ne s’est pas cachée, elle m’a fait un sourire, elle n’a pas empêché que cela se produise.”

Chasse à la maison à Los Angeles

De plus, lorsque vous essayez de voler sous le radar à la recherche de maisons à Los Angeles, cela ne vous accordera certainement pas d’intimité supplémentaire ou une vie plus calme. Meghan sait que c’est le point zéro pour les paparazzi, donc chercher un endroit pour appeler leur propre à Tinseltown n’a pas beaucoup de sens.

Des sources ont déclaré que les Sussex prévoyaient d’avoir une maison à Los Angeles dans un avenir proche. Mais qu’en est-il de vivre dans une petite ville de Vancouver?

Selon People, les Sussex auront probablement des maisons aux deux endroits.

Réapparaître à la télévision

Meghan a cessé d’agir quand elle et le prince ont annoncé leurs fiançailles mais elle ne reste pas à la retraite.

Il y avait des rapports précédents que la duchesse allait apparaître dans une émission de téléréalité canadienne avec sa meilleure amie, la styliste Jessica Mulroney, mais le réseau a par la suite démenti ces rumeurs. Pourtant, il y a beaucoup de bavardages que Meghan veut recommencer à jouer bientôt et attend la bonne opportunité.

S’il semble qu’elle doive le faire pour devenir «financièrement indépendante», sachez qu’elle et le prince valent déjà près de 50 millions de dollars. Par conséquent, ils pouvaient réellement se permettre de vivre dans un endroit calme à l’abri des projecteurs pour le reste de leur vie s’ils le voulaient vraiment.

