Preuve que Taylor Swift boit beaucoup plus d’alcool que vous ne le pensez

À seulement 30 ans, Taylor Swift a déjà eu une carrière tellement incroyable. Il est facile d’oublier qu’elle n’avait que 16 ans lorsqu’elle a frappé pour la première fois. Après de nombreuses années dans l’entreprise, Swift ne montre aucun signe de ralentissement. Elle vient de sortir son septième album studio, “Lover”.

Taylor Swift n’a pas vraiment bu au début de la vingtaine

Swift était déjà une superstar lorsqu’elle a eu 21 ans, mais il est peu probable que sa fête d’anniversaire soit un bash rempli d’alcool. À l’époque, «Taste of Country» faisait état des habitudes de consommation de Swift. “Je ne bois pas beaucoup d’alcool”, a-t-elle déclaré. Lorsque Swift s’est fait plaisir dans la journée, elle est allée prendre des boissons plus sucrées. “Si ça n’a pas le goût de bonbons ou de paillettes, je ne le bois généralement pas.” Des martinis licornes, n’importe qui? En ce qui concerne le vin, Swift a dit qu’elle avait un verre de temps en temps, «parce que ça me fait me sentir chic, mais pas Scotch. Pas encore.”

Près d’une décennie après ces propos, il semble que le temps de Scotch soit venu. Le printemps dernier, Swift a publié une photo chic de fleurs roses et une carafe pleine de ce qui ressemble à du scotch. Il n’y a pas de légende, ce qui laisse les fans se demander si la boisson était un accessoire ou si Swift était sur le point de commencer le week-end avec un cocktail.

Maintenant qu’elle a plus d’une décennie d’adultes à son actif, les fans se demandent si Swift et ses amis s’en tiennent principalement au vin et aux boissons sucrées, ou si elle a élargi ses goûts.

Taylor Swift chante le vin, le whisky et la bière

Une chose que les fans ont remarquée est de savoir si les paroles des chansons de Swift mentionnent l’alcool ou la boisson. Sur Reddit, un fan dévoué a fait le travail acharné et a compté toutes les références d’alcool dans les six premiers albums de Swift.

Chose intéressante, sur ses deux premiers albums, il n’est pas fait mention de boire: «Taylor Swift (2006)» et «Fearless (2008)».

«Speak Now (2010)» et «1989 (2014)» parlent de vin, de boire ou d’être au bar, mais seulement pour un total de deux références chacune. Les fans pourraient se demander si Swift baissait sa garde et donnait un aperçu de la quantité d’alcool qu’elle boit dans la vraie vie.

Swift a vraiment augmenté ses paroles d’alcool sur «Réputation (2017)» pour un total de 13 références, chantant du whisky, du champagne et même de la bière.

Un autre fan a passé au crible les paroles du dernier album de Swift “Lover (2019)”, qui semble être l’album le plus arrogant de Swift à ce jour. Il y a huit pistes qui parlent d’alcool, en particulier de vin.

Entre ses chansons récentes et ses photos Instagram, les fans sont sûrs que Swift boit beaucoup plus que quiconque ne le pense.

Quelle est la boisson préférée de Taylor Swift?

Les goûts des gens changent avec le temps. La plupart des gens ne boivent probablement pas le même vin ou la bière bon marché qu’ils ont apprécié lors de leur 21e anniversaire. À l’époque, Swift a déclaré que sa boisson alcoolisée préférée était «Diet Coke et vodka». Son choix de soda n’est pas surprenant, car elle était porte-parole de Diet Coke.

Aujourd’hui, Swift est un peu plus âgé, un peu plus sage et un peu plus riche. En 2018, sa valeur nette estimée était de 320 millions de dollars. Elle peut certainement se permettre une bouteille de Dom Pérignon de temps en temps. Et c’est exactement ce à quoi ressemble Swift en sirotant tout en célébrant la sortie de la version de luxe de “Lover”.

Swift pourrait toujours profiter du coca-diète et de la vodka occasionnels. Cela pourrait certainement être ce qu’elle buvait à son 30e anniversaire en faisant la fête avec son équipe. Quoi qu’il en soit dans son verre, il doit bien accompagner le gâteau «chats et roses». Miaou!

Taylor Swift équilibre ses indulgences du week-end avec des entraînements réguliers

Malheureusement, personne n’a encore inventé d’alcool sans calories. En attendant, tout le monde, y compris Swift, doit équilibrer son temps de vin avec un peu d’exercice.

Swift est connue pour ses spectacles à haute énergie et sa chorégraphie rapide. Il n’est pas surprenant qu’en dehors de la scène, elle soit une fervente pratiquante, qui privilégie les routines basées sur la danse au studio Body By Simone à New York. Elle reste également en forme avec des haltères légers et en cours d’exécution. Cela explique les longues jambes enviables de Swift.