Prière inhabituelle de Normani

La hitmaker “Dancing With A Stranger” a révélé qu’elle avait prié pour une intervention divine quand elle “dansait fort et jigging en lingerie” en tant qu’ambassadrice de la marque pour le défilé de la marque Rihanna.

Elle a dit: “La première fois que j’ai travaillé pour la marque, c’était en tant que défilé de mode. C’était fou. Ce n’est pas tous les jours que je suis juste sur scène en train de danser dur, de jigging, en lingerie. Et je suis très, vous savez … J’ai des filles ici, alors je me disais: “Dieu, tant que je ne sors pas, je vais bien. Et si je le fais, alors c’est l’endroit.” ”

Et Normani pense aussi que Dieu lui a montré “beaucoup de choses” et qu’elle a “beaucoup appris” au cours des 12 derniers mois.

Elle a ajouté: “Honnêtement, j’ai beaucoup appris cette dernière année, en 2019. J’ai l’impression que c’est l’année où Dieu m’a définitivement montré beaucoup de choses, juste en termes de moi en tant que femme d’affaires, pas nécessairement ou uniquement en tant que artiste. Il y avait tellement de chapeaux que je devais porter, il n’y a rien dans lequel je ne sois pas impliqué, surtout parce que j’aime être si pratique, et je suis très spécifique. ”

Et la chanteuse de 23 ans a salué son “système de soutien incroyable”.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine Rolling Stone: “Il n’y a personne qui connaît ou se soucie autant de votre métier [as] vous. Je te le dis, tu dois avoir un système de soutien incroyable autour de toi, mais autant ou aussi mauvais que tu veux quelque chose, personne ne voudra jamais ça pour toi autant que toi. “

