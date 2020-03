Prince George est peut-être encore très jeune, mais il a une vie assez extraordinaire que le reste d’entre nous ne pouvait même pas imaginer. En tant que futur roi, le prince George n’a jamais rien connu de différent que de vivre dans des résidences extravagantes. Cependant, ses intérêts sont comme ceux des autres enfants de son âge.

Au cours des dernières années, nous avons vu des photographies du jeune prince se promener dans le parc avec sa mère, Kate, duchesse de Cambridge, et profiter de jeux avec sa sœur, la princesse Charlotte. Prince George va même à l’école, où il inviterait d’autres étudiants au palais pour des rencontres.

Dans le passé, l’héritier du trône britannique nous a montré qu’il avait des intérêts typiques, comme jouer avec les dinosaures, ainsi que ses camions jouets et ses voitures de police. Cependant, Kate a révélé lors d’un récent voyage que son fils aîné avait pris quelque chose de nouveau, et c’est en fait assez adorable.

La vie de Prince George en tant que futur roi

Prince George | RICHARD POHLE / . via .

Le prince George, six ans, a fait ses débuts dans le monde le 22 juillet 2013, tandis que des millions de personnes étaient collées à leur télévision et des milliers d’autres campaient à l’extérieur de l’hôpital pour accueillir le plus récent ajout à la famille royale. S’il est facile de supposer qu’une personne née dans la lignée directe de succession aurait instantanément une vie de privilège, ce n’était pas exactement le cas pour Prince George.

Le prince William et Kate étaient résolus à lui donner une éducation assez normale. Selon Hello !, il ne sait même pas encore qu’il sera un jour roi. Les fans ont vu des photos de Prince George et de ses frères et sœurs faisant des choses normales et quotidiennes, et c’est merveilleux qu’ils puissent profiter de la vie au maximum sans avoir à se soucier des pressions d’être sous les projecteurs royaux.

Prince George a un nouveau passe-temps musical jouant d’un instrument à cordes

Il semble qu’hier, il était un tout petit bébé dormant dans les bras de Kate, et il est difficile de croire que le prince George grandit si vite. Le fait de côtoyer d’autres enfants et de naviguer dans le monde est certainement en train d’initier le prince à des choses nouvelles et passionnantes, et sans surprise, il a suscité un nouvel intérêt dont il ne semble pas en avoir assez.

Alors, que fait Prince George? Le magazine américain rapporte que Kate, lors d’un récent voyage en Irlande, a déclaré que son fils aîné commençait à apprendre à jouer de la guitare. La duchesse a également déclaré qu’elle souhaitait que ses enfants puissent faire le voyage en Irlande avec elle et le prince William, mais ce n’était pas possible.

Pourquoi est-il venu à l’esprit de Kate que le prince George a un nouveau passe-temps musical? Elle et le prince William se sont avérés justement avoir visité un lieu à Galway, appréciant les actes inclus dans les événements 2020 Galway Capitale européenne de la Culture.

Y a-t-il d’autres membres de la famille royale qui ont des talents musicaux?

Le prince George est-il le premier royal à s’intéresser à jouer d’un instrument, ou y a-t-il d’autres membres de la famille qui aiment le faire? Il s’avère que sa maman, Kate est une joueuse de flûte talentueuse. Selon E! News, elle a appris l’instrument dès son plus jeune âge, et ce n’est pas tout.

Pendant son absence à l’école, Kate s’est également intéressée à jouer du piano et a pris des leçons pendant qu’elle vivait loin de chez elle. C’est formidable que Prince George suive les traces musicales de Kate et apprenne à jouer de l’instrument à un si jeune âge. Nous espérons que nous pourrons bientôt en entendre davantage sur la façon dont il se présente.