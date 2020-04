Prince Louis & # 039; & # 039; réel & # 039; Photos

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé la “réalité” de la séance photo d’anniversaire du prince Louis en remerciant les sympathisants de leurs messages.

Mercredi (22.04.20), le couple a publié une série de photographies prises par la duchesse Catherine de son plus jeune fils aux mains arc-en-ciel pour marquer son deuxième anniversaire jeudi (23.04.20) et maintenant ils ont partagé d’autres images amusantes de la tot, avec la peinture maculée sur son visage, pour remercier les sympathisants de leurs messages.

Une photo montrait les mains couvertes de peinture de Louis, tandis que la seconde montrait où il avait serré ses joues, son menton et son cou.

La nouvelle publication sur les réseaux sociaux était sous-titrée: “Instagram contre la réalité

“Merci pour vos beaux messages sur le deuxième anniversaire du prince Louis [rainbow emoji] (sic) ”

L’ensemble de photos d’origine montrait Louis vêtu d’une chemise vichy s’amusant tout en créant une œuvre d’art colorée.

Le message était sous-titré: “Partager un aperçu du travail du prince Louis avant son deuxième anniversaire!

“Nous sommes heureux de partager des images avant le deuxième anniversaire du prince Louis demain, prises par la duchesse en avril.”

Sur les photos, Louis semblait très satisfait à la fois de ses mains de couleur arc-en-ciel et de la grande affiche imprimée à la main qu’il avait produite.

L’œuvre d’art est d’actualité car les arcs-en-ciel sont devenus un symbole d’espoir et d’appréciation pour les travailleurs clés au milieu de la pandémie de coronavirus, de nombreux enfants affichant leurs photos dans les fenêtres de leurs maisons.

Pendant ce temps, la mère de Louis, Catherine, a récemment parlé de combien elle aime faire des arts et de l’artisanat avec le tot et ses frères et sœurs, Prince George, six ans, et la princesse Charlotte, quatre.

Elle a dit: “Ces moments que vous passez avec des gens qui vous entourent. Je me souviens de ma propre enfance. J’ai eu une incroyable grand-mère qui nous a consacré beaucoup de temps, à jouer avec nous, à faire des arts et de l’artisanat et à aller au serre pour faire du jardinage et de la cuisine avec nous, et j’essaie d’incorporer beaucoup d’expériences qu’elle nous a données à l’époque dans les expériences que je donne à mes enfants maintenant. “

