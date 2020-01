Prise de vue de Westlake sur le plateau d’argent prise à la caméra

LAPD a publié vendredi des images effrayantes d’un homme abattu dans un bar de Los Angeles.

L’incident s’est produit le 4 janvier dans le Silver Platter, près du quartier Westlake du centre-ville de Los Angeles.

Une caméra de sécurité à l’intérieur des locaux a capturé l’ensemble de l’épreuve, qui a semblé dégénérer de la danse à la tentative de meurtre en l’espace de 45 secondes.

On y voit deux couples danser sur la piste de danse bondée, lorsque les deux hommes semblent se croiser accidentellement.

Ils ont des mots les uns avec les autres, mais leurs compagnes semblent rapidement essayer de dissiper la situation, les écartant, l’une embrassant même son partenaire dans une tentative apparente de l’apaiser.

AVERTISSEMENT: contenu graphique

La plupart des fêtards qui les entourent ne semblent même pas remarquer et continuer à danser inconscients, car les deux sont de plus en plus éloignés, mais continuent à avoir des mots.

Mais quand l’un quitte la piste de danse, l’autre semble lui faire une fente; sans avertissement, le premier homme sort un pistolet de sa ceinture et tire un seul coup alors que le club se disperse en panique.

La victime s’effondre au sol et est aidée par d’autres amateurs de club, tandis que le tireur s’enfuit.

La victime a été transportée dans un hôpital local où elle a reçu des soins médicaux et a finalement été libérée.

La police a publié la vidéo dans le but de retrouver le suspect, qu’ils décrivaient comme un homme hispanique, d’environ 5 pieds 7 pouces de hauteur, pesant environ 180 livres, avec une barbiche, et âgé entre 35 et 40 ans.

