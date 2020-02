Prisonnier devenu avocat à vie Isaac Wright Jr fait l’éloge de Kim Kardashian

Isaac Wright Jr., dont l’incroyable histoire est la base de la nouvelle 50 centimes produit le drame juridique “For Life”, salue les efforts de réforme pénitentiaire de Kim Kardashian.

“Bravo à Kim Kardashian”, a déclaré le prisonnier devenu avocat. “J’ai l’impression qu’elle fait la bonne chose.”

La réforme des prisons est quelque chose que Wright connaît trop bien; en 1991, il a été injustement reconnu coupable d’être un chef de file de la drogue dans le New Jersey et a été condamné à perpétuité.

“Même sur le stand des témoins au procès, il y avait des gens là-haut et je n’avais aucune idée de qui ils étaient”, a-t-il déclaré plus tard. “Je ne les avais jamais vus un jour de ma vie et ils me pointaient du doigt en disant que j’étais leur patron.”

Mais tout en purgeant sa peine, il a étudié le droit et a travaillé comme parajuriste en prison. En surveillant son propre appel, il a obtenu la libération ou au moins réduit les peines de plus de 20 autres détenus, dont beaucoup purgeaient également des peines à perpétuité.

Bien qu’il ait réussi à annuler sa propre condamnation, plusieurs autres condamnations ont été prononcées contre lui, avec une peine totale de plus de 70 ans. Mais il a combattu jusqu’à ce que, lors d’une audition de témoins en 1996, tout en contre-interrogeant un officier de police vétéran, il ait réussi à extorquer des aveux d’inconduite policière, déclenchant un effet domino de révélations de camouflage, tombant jusqu’au le procureur en chef du comté, Nicholas Bissell.

Bissell a été accusé d’avoir orchestré l’intégralité de la fausse condamnation, notamment d’avoir fait falsifier des rapports par la police et dicter de faux témoignages. Il a été reconnu coupable de dizaines de crimes, dont détournement de fonds et abus de pouvoir, mais s’est enfui et s’est finalement tiré une balle dans la tête dans un motel du Nevada avant de faire face à la justice.

Après avoir passé sept ans en prison, toutes les accusations contre Wright ont été abandonnées. Il a continué à étudier le droit après sa libération, passant le barreau du New Jersey en 2008. Cependant, il n’a pas officiellement prêté serment pendant neuf ans avant que le comité du barreau du New Jersey n’ait enquêté de manière satisfaisante sur son caractère.

Comme Isaac, Kim étudie le droit et son objectif est également de purger les condamnés à tort. Suivant les traces de son défunt père de l’avocat, Robert Kardashian, Kim espère passer le barreau et devenir elle-même avocate, en se concentrant sur la réforme de la justice pénale. Elle a déjà aidé à libérer plus d’une douzaine de délinquants non violents pour la première fois.

Mais vous n’avez pas besoin d’être une star de la réalité multimillionnaire pour faire la différence.

“L’homme ordinaire peut commencer à crier”, a déclaré Isaac. “D’abord, nous devons être entendus; et dès que nous sommes entendus, nous pouvons commencer à apporter des changements.”

“For Life”, qui met en vedette Nicholas Pinnock dans le rôle d’Aaron Wallace – le personnage basé sur Isaac – est diffusé le mardi sur ABC.

