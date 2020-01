Priyanka Chopra Jonas: le mariage est le meilleur

2020-01-31 19:30:04

Priyanka Chopra Jonas dit que le mariage avec Nick Jonas est “le meilleur”, car elle aime savoir qu’elle a le chanteur et l’acteur “à ses côtés”.

Priyanka Chopra Jonas dit que le mariage avec Nick Jonas est “le meilleur”.

La star de ‘Quantico’ a fait le lien avec Nick en décembre 2018 et vit dans le bonheur plus d’un an plus tard, alors que Priyanka dit que le meilleur “avantage” du mariage avec la chanteuse de 27 ans est de l’avoir “à ses côtés”. .

S’adressant à nous hebdomadairement, elle a jailli: “Le simple fait de savoir que j’ai mon mari à mes côtés est le meilleur avantage de tous – parce que c’est le meilleur gars. Nous passons un bon moment ensemble.”

Pendant ce temps, Nick a récemment parlé du secret de son heureux mariage avec Priyanka, 37 ans, alors qu’il était en tournée avec son groupe les Jonas Brothers.

Il a déclaré: “Cela fait presque quatre mois et demi sur la route, et ça a été, vous savez, intéressant.

“Mais nous avons un équilibre incroyablement beau dans nos vies et une sorte de compréhension de nos priorités. C’est la chose la plus importante.”

Le couple n’est pas timide lorsqu’il s’agit de déclarer publiquement leur amour l’un pour l’autre, car ils se sont tous les deux rendus sur Instagram pour se rendre mutuellement hommage pour marquer leur premier anniversaire le mois dernier.

Parallèlement à une série de clichés adorables tirés de leur mariage à Jodhpur, Priyanka a jailli: “Ma promesse. Alors..aujourd’hui .. pour toujours. Tu m’apportes joie, grâce, équilibre, excitation, passion .. tout au même moment … merci de me trouver..Joyeux premier anniversaire de mariage Mari .. @nickjonas

“Et merci à tous pour l’amour et les bons voeux. Nous nous sentons bénis. (Sic)”

L’acteur “Jumanji: The Next Level” a également posté une photo du couple prononçant ses vœux sur son profil, et a écrit: “Il y a un an aujourd’hui, nous avons dit pour toujours … enfin pour toujours ce n’est pas assez long. Je t’aime avec tout mon cœur @priyankachopra joyeux anniversaire. “

