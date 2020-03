Priyanka Chopra Jonas se réjouit du soutien de Nick Jonas

2020-03-20 01:30:06

Priyanka Chopra Jonas trouve le soutien de son mari Nick Jonas “si attrayant”.

La star de ‘Quantico’ a fait le lien avec la chanteuse de 27 ans en décembre 2018, et a dit que la meilleure chose à propos du mariage avec le beau gosse est qu’il soutient toujours tout ce qu’elle fait et “se sent habilité” en la voyant habilitée .

Jaillissant sur son conjoint, Priyanka a déclaré: “Je me sens vraiment comme, être avec quelqu’un comme mon mari maintenant, il y a un pouvoir tellement incroyable. C’est tellement attrayant pour moi qu’il se sent habilité quand il me voit habilité. Comme, il se tiendra debout sur un [red] tapis sur le côté et regardez quand ils prennent des photos. Il voudra, comme, voir les choses que j’ai faites. Il se sent tellement fier. ”

Priyanka, 37 ans, a également déclaré que le couple avait déjà joué à un jeu dans lequel ils partageaient les cinq choses qu’ils aimaient le plus, et elle a été choquée par la réponse de Nick.

Elle a ajouté: “La première chose qu’il a dite était” votre ambition “. Je n’ai jamais entendu un gars dire ça. ”

L’actrice “ N’est-ce pas romantique ” a rendu public sa romance avec Nick en mai 2018 avant de se fiancer en juillet de la même année, et a déclaré qu’elle “avait toujours su” qu’il était l’homme qu’il lui fallait après leur premier échange sur Twitter.

Lors d’une apparition sur le podcast «InCharge with DVF», elle a expliqué: «Cela m’a en quelque sorte pris par surprise, et cela m’a tout simplement effacé instantanément. C’était complètement fou à quel point c’était naturel.

“Ils disent toujours que les filles finissent par épouser quelqu’un qui est comme ton père, et Nick l’est. C’est quelqu’un qui fait la vie d’une fête. Il aura toujours des amis autour de lui, il fera rire les gens, super réfléchi, consciencieux, gentil . Je sens que j’ai fini par épouser une version de mon père. ”

Pendant ce temps, le hitmaker ‘Sucker’ avait jailli sur Priyanka lorsqu’il a appelé leur connexion amour à première vue.

Il a déclaré en janvier 2019: “C’était une sorte de chose instantanée. Je savais une fois que nous nous sommes enfermés ensemble que j’avais un partenaire pour la vie et un coéquipier, quelqu’un avec qui je pouvais traverser les bons et les mauvais moments, et c’était la clé.”

