Qu’a pensé le rappeur qui a inspiré «Anaconda» de Nicki Minaj?

«Anaconda» de Nicki Minaj est l’une des chansons de rap les plus célèbres des années 2010. Il échantillonne “Baby Got Back” de Sir Mix-a-Lot, l’une des chansons de rap les plus célèbres des années 90. Que pense Sir Mix-a-Lot de Minaj et «Anaconda»?

La naissance d’Anaconda

Le derriere a inspiré de nombreuses chansons de rap et des chansons d’autres genres. Minaj a fait sa propre ode à la postérieure, «Anaconda», en 2014. Il était logique que «Anaconda» échantillonne ce qui est peut-être la chanson hip hop définitive sur le sujet: «Baby Got Back». Étonnamment, Sir Mix-a-Lot était dans la pièce alors que Minaj transformait sa chanson en quelque chose de nouveau.

Dans une interview avec Billboard en 2014, Sir Mix-a-Lot a expliqué comment «Anaconda» est né. “Nicki a obtenu le numéro de mon manager via Universal, nous avons tous les deux des accords avec Universal, et elle a téléphoné avec nous un soir. C’était juste de la vieille école. Elle avait cette idée qui lui faisait du bien. »

Il a poursuivi: «Nous lui avions déjà dit que c’était cool de l’utiliser [but] elle a rappelé en disant qu’elle voulait changer quelque chose au sujet du refrain. Elle a fini par trouver toutes les idées. La prochaine chose que je sais, c’est que la chanson a été faite. »

Que pense Sir Mix-a-Lot de Nicki Minaj?

Malgré ce que disent les détracteurs de Minaj, Sir Mix-a-Lot a été très impressionné par Minaj pour avoir travaillé dur. “Une chose que je vais dire d’elle, c’est qu’elle est une bête en studio. Je pense que parfois, les gens regardent les trucs sexy et ils pensent qu’elle se présente et fait son temps vocal puis part… J’ai été très impressionné par son éthique de travail. »

Sir Mix-a-Lot a dit: «J’aime vraiment ça et c’est drôle parce que certaines personnes me disent: ‘oh, ce n’est pas le sens de’ Baby Got Back ‘, parce que ce n’est pas’ Baby Got Back! ‘ sur ça. Mais quand je l’ai entendu pour la première fois, je l’ai vraiment aimé. »

Il a expliqué: «J’ai aimé le changement de sensation. Elle a fait beaucoup de choses, comme à un moment donné, elle a vraiment ralenti la piste à mi-vitesse, puis est revenue à pleine vitesse. C’était assez amusant. C’était une chanson cool. “

«Anaconda» a rapporté à Sir Mix-a-Lot une énorme somme d’argent

Sir Mix-a-Lot a toutes les raisons d’aimer «Anaconda» sur le plan artistique. C’est une chanson amusante qui maintient l’esprit en partie idiot et en partie risqué de sa production musicale. Il a également toutes les raisons d’aimer la chanson sur le plan financier.

Selon Celebrity Net Worth, 25% des bénéfices de «Anaconda» iront probablement à Sir Mix-a-Lot. Considérant que la chanson était un énorme succès qui a déjà été utilisé dans le film musical Sing et The Ellen DeGeneres Show, il a probablement déjà tué la chanson. Puisque Minaj et “Anaconda” sont incroyablement populaires, il y a de fortes chances que Sir Mix-a-Lot profite de la chanson pour le reste de sa vie. Un tel succès est le rêve de tout auteur-compositeur devenu réalité.

