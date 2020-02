Quaden Bayles refuse son voyage à Disneyland et prévoit de faire un don de GoFundMe à une œuvre caritative

La famille de Quaden Bayles a déclaré qu’elle refusait l’argent collecté en ligne pour l’envoyer à Disneyland, choisissant d’utiliser les fonds à des fins caritatives.

Plus de 470 000 $ ont déjà été collectés lors d’une campagne GoFundMe après qu’une vidéo déchirante du garçon australien de 9 ans pleurant et envisageant le suicide à cause de l’intimidation soit devenue virale la semaine dernière.

“Quel enfant ne voudrait pas aller à Disneyland, surtout si vous avez vécu la vie de Quaden. S’évader dans un endroit amusant qui ne lui rappelle pas ses défis quotidiens”, a déclaré la tante de Quaden, Mundanara Bayles. NITV News jeudi.

Il n’y a peut-être rien de plus déchirant et débilitant que de voir un enfant prendre à cœur ce genre d’intimidation. En tant que personne qui a été victime d’intimidation dans son enfance et qui est à ce jour victime d’intimidation par des trolls en ligne, je peux dire en toute confiance avec confiance que vous êtes tellement plus spécial, beau https://t.co/kMdryQZlgf

– Josh Gad (@joshgad) 21 février 2020

“Mais ma sœur a dit: ‘Vous savez quoi, revenons au vrai problème.'”

La famille – y compris la mère de Quaden, Yarraka, qui a publié le clip dévastateur sur Facebook Live – a déclaré que l’argent serait mieux utilisé pour les organisations qui pourraient prévenir les “nombreux suicides” qui se produisent dans leur communauté en raison de l’intimidation.

Quaden est un Australien aborigène du peuple Murri qui est né avec l’Achondroplasie, la forme de nanisme la plus courante, qui, selon la famille, est la source de son tourment constant d’intimidation depuis l’âge de trois ans.

“Nous devons nous rassembler et trouver des moyens de nous assurer que les jeunes comme Quaden n’ont pas à faire face à ce à quoi ils ont dû faire face”, a déclaré Mundanara au point de vente.

«Nous avons eu sept enfants à l’école Murri de Brisbane, où je siège au conseil d’administration, ont perdu la vie au cours des 10 dernières années.»

Maintenant à 75k! Irréel. Mon téléphone ne s’arrêtera pas. C’est au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. J’ai besoin d’aide pour mettre ça ensemble. Veuillez @TheEllenShow ou @WWE ou @Disneyland. Je veux juste faire du bien à cet enfant. Aidez-moi à mettre toute cette générosité à profit https://t.co/vGLHQXzO0K

– Brad Williams (@funnybrad) 21 février 2020

Jusqu’à présent, la famille a désigné Dwarfism Awareness Australia et la Balunu Healing Foundation, une organisation axée sur les jeunes autochtones, comme bénéficiaires de l’argent.

La campagne GoFundMe a été mise en place par le comédien américain Brad Williams, qui a la même forme de nanisme que Quaden. Les Bayles sont “actuellement en pourparlers” avec Williams, selon NITV.

Yarraka a déclaré au magasin que la famille s’était lentement adaptée à l’attention des médias et à l’effusion d’amour du monde entier, y compris le soutien de Hugh Jackman, Jeffrey Dean Morgan, Josh Gad et de l’équipe de rugby NRL Indigenous All Stars.

Les #NRLAllStars autochtones sont derrière vous Quaden! 👊🏽❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd

– NRL (@NRL) 20 février 2020

Quaden – vous avez un ami en moi. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 20 février 2020

pic.twitter.com/UNkjreHsJV

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 20 février 2020

“C’est un peu écrasant, mais nous nous en sortons bien compte tenu. C’est assez complet mais nous sommes assez forts pour passer au travers, en particulier avec tout le soutien des foules et l’amour inconditionnel”, a-t-elle révélé.

“Quaden va bien. Il tourne un peu, nous devons juste protéger notre garçon du mieux que nous pouvons. Nous avons une bonne équipe autour de nous maintenant.”

Pendant ce temps, Yarraka a déclaré qu’elle travaillait sur la «loi de Quaden», un ensemble axé sur le renforcement de la «résilience émotionnelle» et l’identification des caractéristiques de l’intimidation, qu’elle espère être un mandat du programme scolaire.

