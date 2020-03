Quand Angelina a-t-elle rencontré son mari Chris?

Les fans de Jersey Shore Family Vacation verront une éruption majeure entre les colocataires cette saison, avec Angelina Pivarnick au centre du drame. L’émission mettra en lumière le mariage de la star de téléréalité avec son petit ami de longue date, Chris Larangeira. Mis à part le chaos du mariage, Angelina a l’air d’être vraiment heureuse avec Chris. Connaissant son histoire dans l’émission, les téléspectateurs se demandent probablement comment les jeunes mariés se sont rencontrés pour la première fois.

Chris Larangeira et Angelina Pivarnick | Santiago Felipe / WireImage

La star de «Jersey Shore Family Vacation» connaît son mari depuis plus d’une décennie

Pivanick et Larangeira sont ensemble dans l’émission depuis quelques années et, pour la plupart, ils sont vraiment engagés l’un envers l’autre. Être dans une série de téléréalité comme Jersey Shore ne peut pas être facile dans une relation, mais la longue histoire de Pivarnick et Larangeira pourrait être le secret de leur succès.

Dans une interview avec People, Pivarnick a révélé qu’elle avait rencontré son mari il y a 14 ans, mais il n’était toujours qu’un ami. «Je connaissais Chris depuis 14 ans et il dit que la raison pour laquelle il ne m’a jamais frappé, c’est parce que j’ai toujours eu un petit ami», a-t-elle déclaré. «Nous travaillions tous les deux dans le centre commercial quand nous étions plus jeunes, et il dit qu’il me voyait passer chaque semaine avec un petit ami différent.»

Pivarnick a dit que ce n’est que quelques années auparavant que Larangeira l’a finalement invitée. «Il m’a demandé de venir à cette fête au bord de la piscine et j’y suis allé», a-t-elle expliqué au magasin. “Nous avons commencé à sortir de là et nous sommes ensemble depuis.”

Ils se sont fiancés un an après avoir commencé à sortir ensemble

En janvier 2018, la star de Jersey Shore a annoncé ses fiançailles. Pivarnick a partagé des photos de la proposition sur Instagram. “Épouser ma meilleure amie … Sooo heureuse”, a-t-elle légendé la photo. «La façon dont il a proposé était tellement intime et magnifique – je suis encore plus excité cette année !! Que la planification du mariage commence. “

Sur sa page Instagram, Larangeira a posté la même photo, et dans la légende, il a mentionné leur longue histoire. «Qui aurait pensé, lorsque je vous ai rencontré il y a 14 ans, que nous finirions ici», a-t-il écrit dans la légende. “J’ai hâte d’épouser ma meilleure amie – je t’aime tellement.”

Leur mariage «Jersey Shore Family Vacation» s’est terminé par un drame

En cette saison de vacances en famille à Jersey Shore, les téléspectateurs pourront voir Pivarnick et Larangeira dire «oui» le jour J. Le couple a fait le noeud le 20 novembre 2018 au Park Château Estate & Gardens à East Brunswick, New Jersey.

Tous les camarades de casting de Pivarnick, dont Jenni “JWoww” Farley, Vinny Guadagnino, Nicole “Snooki” Polizzi, Mike “The Situation” Sorrentino, Ronnie Ortiz-Magro, Pauly “DJ Pauly D” DelVecchio et Deena Cortese étaient présents. Toutes les dames de Jersey Shore étaient les demoiselles d’honneur de Pivarnick, et c’est leur toast qui a provoqué le drame qui a suivi.

D’après la bande-annonce de la nouvelle saison, il semble que Polizzi ait dit quelque chose lors de son discours qui a vraiment contrarié Pivarnick. Sur sa page Instagram, la star de télé-réalité a publié une photo de ses noces, marquant son nouveau mari et écrivant qu’ils avaient besoin d’une “refonte totale” du mariage “pour de nombreuses raisons”.

Les fans pourront voir l’histoire d’amour de Pivarnick et Larageira se dérouler cette saison, mais ils auront également une place au premier rang pour tout le drame de mariage.