Quand aura lieu le «Women Tell All» en 2020? Les retrouvailles de Peter Weber seront diffusées peu après le tournage en février

Il existe deux types de fans de Bachelor Nation – ceux qui redoutent l’épisode “Women Tell All” (“WTA”) de Peter Weber en raison de tout le petit drame qui est censé refaire surface et ceux qui sont ravis de voir le feu de la benne à ordures éclater avant leurs yeux. Comme toujours, la 24e saison a eu son lot de dégâts. Mais les conflits entre les femmes semblaient également encore plus malveillants et catty que les années précédentes. Donc, que vous essayiez d’éviter la spéciale ou que vous soyez prêt à vous régaler, quand est le baccalauréat «Les femmes disent tout» en 2020? Le casting de Weber vient de terminer le tournage de leurs retrouvailles, et l’épisode sera diffusé sur ABC plus tôt que vous ne le pensez.

Quand a été filmé “Women Tell All” de Peter Weber?

Le 12 février, le blogueur de la franchise Bachelor, Reality Steve, a révélé que le spécial “Women Tell All” de Weber serait filmé le vendredi 21 février 2020. Puis, à l’approche de la date, plusieurs candidats ont taquiné le spécial sur les médias sociaux.

«Faire un peu de lecture avant que les femmes ne disent tout. Celui-ci s’appelle “Les faits parlent d’eux-mêmes”, a écrit Savannah Mullins sur Instagram le 13 février.

Pendant ce temps, le 19 février, Alayah Benavidez a laissé entendre que l’enregistrement «WTA» était proche. “Il est presque temps pour Women Tell All”, a écrit l’ancienne Miss Texas USA sur Instagram. “Pour citer le pilote préféré de tous @pilot_pete‘ LETS GOOOO !! ’”

À peine trois jours plus tard, Alayah a fait allusion au tournage enveloppé «Women Tell All» de 2020, tout en remerciant ses amis pour leur soutien pendant l’enregistrement.

«Il n’y a rien de mieux que cette bande de filles des amies les plus merveilleusement solidaires qu’une fille puisse demander. Ils ont volé à mi-chemin à travers le pays pour me soutenir à Women Tell All et explorer LA ensemble », a-t-elle écrit le 22 février.« Merci pour tous les rires, l’amour et les câlins. »

Date, heure et durée de la diffusion de la saison 24 de «The Bachelor» «Women Tell All»

“Women Tell All” de Colton Underwood a été filmé le 22 février 2019 et diffusé le 5 mars. Il semble maintenant que la saison de Weber suivra la même chronologie. Selon The Futon Critic, les «Women Tell All» pour la saison Weber de The Bachelor seront diffusées le lundi 2 mars.

La spéciale débutera également à 20 h. EST et ont une durée de deux heures, se terminant à 22 heures. EST. Alors, tenez-vous bien. Cette réunion va être longue.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24, épisode 9 et spécial «Women Tell All».]

La réalité de Bachelor Nation, Steve partage les spoilers pour le «Women Tell All» 2020

Casting de la saison 24 de «The Bachelor» | ABC / Craig Sjodin

Le 22 février, Reality Steve a eu la gentillesse de partager quelques spoilers pour l’épisode The Bachelor Week 9 le 24 février et le set spécial “Women Tell All” de Weber pour le 2 mars. Dans un fil sur Twitter, le blogueur a révélé que Victoria Fuller rentre chez elle , laissant Hannah Ann Sluss et Madison Prewett comme les deux derniers de Pilot Pete.

Réalité, Steve a également partagé 17 des 30 candidats de Weber dans le “Women Tell All”. Il a ensuite reconnu que Natasha Parker et Kelley Flanagan – alias deux femmes qui étaient arrivées dans le top 6 – étaient notamment portées disparues.

“La rumeur a éclaté hier que Kelley a dit aux gens qu’elle n’était pas invitée à la WTA. C’est vrai », a écrit Reality Steve sur Twitter. “Pourquoi? Je n’ai aucune idée. Mais si vous avez terminé 5e et que vous étiez populaire sur la saison et que vous n’êtes pas invité à la WTA, cela signifie qu’ils ne l’aimaient pas. Aucune autre raison. Je ne sais pas pourquoi Natasha ne l’était pas. “

Pendant ce temps, le blogueur de Bachelor Nation a révélé que Victoria F. était à l’enregistrement. «Victoria F. s’est excusée auprès de Peter pour son comportement. Mais elle a abordé à deux reprises les allégations de fraude de mariage et a dit qu’elles étaient fausses », a écrit Reality Steve.

Les 17 femmes de la WTA sont: Katrina, Maurissa, Alexa, Kylie, Sarah, Kiarra, DeAndra, Savannah, Alayah, Victoria F, Kelsey, McKenna, Victoria P, Sydney, Lexi, Shiann et Tammy. Natasha et Kelley sont particulièrement absentes.

– RealitySteve (@RealitySteve) 22 février 2020

Il semble également que Kelsey Weier soit le prochain favori pour The Bachelorette. Selon Reality Steve, Kelsey a pris le «siège chaud» et a discuté de son voyage. Ashley Iaconetti “est alors sortie du public et a donné à Kelsey une bouteille de champagne géante et l’a félicitée pour son ouverture avec ses émotions.”

Bien sûr, il y aura aussi un drame grincheux pendant le “Women Tell All”. Le blogueur a déclaré que Tammy Ly s’était mêlée de Sydney Hightower et Lexi Buchanan. La situation entre Alayah et Victoria Paul a également été évoquée.

Quoi qu’il en soit, tout cela mène à la finale du baccalauréat de Weber, qui sera probablement diffusée les 9 et 10 mars. Mais qui choisira le joueur de 28 ans? Tout est en l’air à ce stade.

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber a déboulonné 3 théories sur la façon dont la finale se termine et honnêtement, nous sommes déçus